Senado cita a moción de censura al ministro Jaime Andrés Beltrán por viaje a Santa Marta tras terremoto en Colombia: iniciativa podría removerlo de su cargo

El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, deberá responder este miércoles 9 de septiembre ante la plenaria del Senado, que lo citó a un debate de moción de censura por los cuestionamientos surgidos tras su viaje a Santa Marta durante los días de atención de la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. La sesión fue programada para las 2:00 de la tarde.

La citación se produce luego de que congresistas cuestionaran el desplazamiento del ministro junto a su familia, mientras el país enfrentaba las consecuencias del fuerte sismo y miles de personas requerían atención tras la destrucción y afectación de viviendas. En la proposición que dio origen al debate, los promotores de la moción cuestionan la respuesta política y administrativa del jefe de la cartera encargada, precisamente, de liderar parte de las acciones de reconstrucción.

Uno de los principales puntos que deberá explicar Beltrán es su presencia en Santa Marta durante el puente festivo posterior al terremoto. Según la información conocida sobre la citación, el documento cuestiona que el ministro se hubiera desplazado fuera de las zonas afectadas mientras continuaban las labores de evaluación y atención de la emergencia. Los promotores de la iniciativa consideran que su actuación debe ser examinada por el Senado ante la magnitud de la tragedia.

El ministro, sin embargo, ha rechazado las acusaciones de haber abandonado sus responsabilidades. Beltrán aseguró en agosto que su desplazamiento estuvo relacionado con la visita a su esposa y sus hijas y sostuvo que, durante los días posteriores al terremoto, había participado en recorridos por las zonas afectadas y en la construcción del plan de reconstrucción. También defendió la necesidad de mantener espacios con su familia, pese a las exigencias de su cargo.

Cabe resaltar que la controversia adquirió una dimensión política mayor por el momento en el que ocurrió. El terremoto del 10 de agosto desencadenó una emergencia nacional y puso en el centro del debate la reconstrucción de miles de viviendas y la respuesta del Gobierno frente a las familias damnificadas. En ese contexto, el viaje de Beltrán a Santa Marta se convirtió en uno de los principales cuestionamientos contra el gabinete de Abelardo de la Espriella durante la atención de la tragedia.

El debate de este miércoles no solo estará marcado por la controversia sobre el viaje. La proposición plantea que el Senado examine la conducta del ministro frente a sus deberes como servidor público durante la emergencia y menciona posibles análisis disciplinarios y jurídicos, aunque será en el marco del debate político donde Beltrán tendrá la oportunidad de responder directamente a los señalamientos.

La jornada en el Senado será, así, una prueba política para el ministro de Vivienda, quien deberá convencer a los congresistas de que su desplazamiento a Santa Marta no significó una desatención de sus funciones en uno de los momentos más críticos de la emergencia. El debate llega casi un mes después del terremoto.