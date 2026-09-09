"Ya pasó un año de esta lamentable imagen": recuerdan goleada que recibió La Vinotinto ante Colombia en Maturín que la dejó por fuera del Mundial 2026

Este miércoles se cumplió un año desde la dura derrota que recibió La Vinotinto ante Colombia en Maturín y que terminó por dejarla fuera del Mundial 2026 que se disputó meses atrás en Estados Unidos, México y Canadá.

El 9 de septiembre de 2025, Venezuela cayó derrotada por goleada 6 a 3 ante los cafeteros en un encuentro que muchos recuerdan por la pobre presentación de los dirigidos en ese entonces por Fernando 'Bocha' Batista.

Venezuela llegó a ese encuentro con la posibilidad de acceder al menos al repechaje de la cita orbital, no obstante, la dura derrota la dejó por fuera de cualquier posibilidad de acceder.

El encuentro en Maturín fue el último de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, por lo que hubo gala de varios referentes de la selección venezolana, quienes les hicieron un pasillo de honor a los jugadores Vinotinto.

Pese a que Venezuela se fue arriba en el marcador de manera temprana a los tres minutos, Colombia siguió de largo desde el minuto 42 hasta concretar una goleada histórica por 6 a 3.

Finalmente, con ese resultado, la selección boliviana con su triunfo por la mínima diferencia ante Brasil pudo acceder a la fase de repechaje en que cayó eliminada ante Irak.

Los aficionados venezolanos no dudaron en recordar la dura derrota ante Colombia, su clásico rival a nivel internacional.

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"Ya pasó un año de esta lamentable imagen"; "Nos tumbaron el invicto de Maturin"; "Yo estuve ahí que dolor"; "El día del pasillo del fracaso", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.