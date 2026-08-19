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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Primer ministro de Canadá

Trump pausa nuevos aranceles a Canadá mientras Washington y Ottawa buscan cerrar acuerdo comercial

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
El entendimiento de forma preliminar ha frenado por tres días gravámenes del 50% sobre productos canadienses, pero aún quedan puntos por resolver.

Estados Unidos y Canadá progresan a un posible acuerdo comercial luego de que el presidente Donald Trump suspendiese por tres días la entrada en vigor de nuevos aranceles del 50% sobre ciertos productos canadienses.

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El anuncio llega pocas horas antes de que venciera el plazo que fue establecido por Washington para aplicar los nuevos gravámenes. Trump afirmó que los dos países alcanzaron un entendimiento preliminar que dejó aplazar la medida y seguir con las negociaciones.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha confirmado que hubo avances importantes, pero advirtió que aún existen asuntos pendientes antes de que se pueda hablar de un acuerdo definitivo. Reuters informó que las conversaciones aún están concentradas en sectores estratégicos y en las condiciones que harían que se pudiese reducir las barreras comerciales de ambos países.

Uno de los puntos centrales de la negociación son los aranceles que Estados Unidos sostiene sobre productos canadienses. Según Reuters, Washington estudia reducir de 50% a 25% los gravámenes que hay sobre el acero y el aluminio, a la vez que el impuesto a los automóviles podría pasar de 25% a 15%. Canadá, no obstante, busca condiciones aún más favorables para algunos de sus sectores.

La disputa comercial se intensificó luego de que Trump amenazara con aplicar nuevos aranceles sobre unos 20.000 millones de dólares en productos provenientes de Canadá. La medida afectó supuestamente a bienes como materiales de construcción, productos industriales y otros artículos que iban al mercado de Estados Unidos.

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Trump presentó el entendimiento como un avance y aseguró que el acuerdo beneficiaría a agricultores y fabricantes de su país. La negociación aún no está cerrada. La administración estadounidense busca también ampliar el acceso de sus productos al mercado de Canadá, sobre todo en sectores que Ottawa aún tiene protegidos.

Uno de los asuntos más importantes es el sistema canadiense de protección para los productores de lácteos. Washington quiere más acceso para sus productos agrícolas, y por su parte, Canadá trata de conservar un modelo que limita las importaciones y protege a sus productores nacionales.

Las conversaciones de igual forma podrían tener consecuencias en la infraestructura energética de América del Norte. Trump planteó la posibilidad de reactivar el proyecto del oleoducto Keystone XL, cancelado en la administración de Joe Biden, pero aún no está claro si su eventual construcción hará parte del acuerdo definitivo.

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