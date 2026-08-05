Primer ministro de Canadá no se guarda nada al hablar de la FIFA: “Desde luego, no tengo confianza en el señor Infantino”

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que ya no le da confianza Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en medio de la controversia que nació por una propuesta comercial que provocó críticas dentro del máximo organismo del fútbol mundial.

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La declaración del mandatario canadiense refleja un fuerte cuestionamiento político a la gestión de Infantino, sobre todo porque Canadá fue uno de los países anfitriones del Mundial de 2026 junto con Estados Unidos y México.

Según informó The Associated Press (AP), Carney ha considerado que la falta de consulta con los principales actores del fútbol antes de impulsar la iniciativa representó un problema “fatal” de gobernanza.

“Debería ser fatal. Desde luego, no tengo confianza en el señor Infantino”, señaló Carney.

El conflicto se generó por un proyecto impulsado desde la FIFA para desarrollar una nueva estructura comercial denominada FIFA Forward Enterprise, la cual buscaba administrar parte de los derechos económicos relacionados con las competiciones internacionales.

La propuesta buscaba la participación de inversionistas privados y creó rechazo entre varias federaciones y confederaciones. Ante la oposición interna, Infantino decidió retirar la iniciativa.

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La FIFA reconoció luego de esto, que se cometieron errores en el proceso de presentación del proyecto y afirmó que trabajaría en mejorar la comunicación con sus miembros, según informó el medio deportivo AS.

Carney, de igual forma cuestionó precisamente ese manejo interno y señaló que la falta de transparencia fue la que agravó la confianza en la dirección del organismo.

Sus críticas aparecen en un momento delicado para Infantino, quien enfrenta cuestionamientos antes del Congreso de la FIFA de 2027, donde estará buscando una nueva reelección como presidente.

La tensión entre el gobierno canadiense y la FIFA van en paralelo con la relación que ambos tenían antes del Mundial de 2026. Meses atrás, Carney había destacado la importancia del torneo para Canadá y había respaldado el crecimiento del fútbol en el país durante los preparativos del torneo.

Además de sus críticas a Infantino, el primer ministro canadiense mencionó como una figura con liderazgo dentro del fútbol norteamericano a Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, aunque no presentó oficialmente una alternativa para dirigir la FIFA.