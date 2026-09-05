El Bayern Munich de Luis Díaz no pudo contra el recién ascendido Schalke 04 y perdió importante marca en el fútbol alemán

Casi dos años después, el Bayern Múnich abandona el liderato de la Bundesliga tras empatar 0-0 de visita ante el recién ascendido Schalke 04, este sábado en la segunda jornada, cediendo el primer puesto al Friburgo.

Tras haber ganado su primer partido en casa la semana pasada contra el Stuttgart por 5-1, los jugadores de Vincent Kompany no lograron encontrar la grieta en el bloque defensivo del Schalke 04, sostenido por su portero Loris Karius, que realizó varias paradas decisivas ante los delanteros del gigante bávaro.

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Tras 67 jornadas consecutivas comandando la Bundesliga, tras este empate perdió el liderato del campeonato con el Friburgo y, además, se rompió una racha de 14 meses que el Bayern no convirtió ningún gol. La última vez que no marcó gol fue en el Mundial de Clubes, el 5 de julio del 2025 en el partido PSG 2 Bayern Múnich 0.

Con cuatro puntos en su casillero, el Bayern Múnich ocupa la cuarta posición antes de los dos últimos partidos del domingo (Hamburgo-Maguncia y Fráncfort-Augsburgo).

El Friburgo firmó por la tarde su segunda victoria en la Bundesliga en Paderborn (1-0) y se instala en el sillón de líder que el Bayern no había cedido desde el 14 de septiembre de 2024.

El Borussia Dortmund y el Elversberg, que remontaron ante el Hoffenheim (3-2) y el Mönchengladbach (4-3), cuentan igualmente con dos victorias en su haber.

A cinco días de recibir a los noruegos del Bodo/Glimt en la primera jornada de la Liga de Campeones, Kompany hizo rotaciones en su plantilla, dejando en el banquillo al inicio al inglés Harry Kane y al francés Michael Olise, que entraron en la segunda parte.