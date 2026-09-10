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Polémica

"Te convertiste en tiktoker; nosotros te hicimos en RD": 'Alofoke' responde al beisbolista venezolano Maikel García por opinar sobre sus aspiraciones políticas

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Santiago Matías, conocido en el mundo digital como 'Alofoke' / Maikel García, beisbolista venezolano - Fotos: X / EFE
Santiago Matías, conocido en el mundo digital como 'Alofoke' / Maikel García, beisbolista venezolano - Fotos: X / EFE
La tensión entre el deportista y el creador de contenido comenzó durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Recientemente, el beisbolista venezolano Maikel García dio su punto de vista a través de sus redes sociales sobre las aspiraciones políticas del empresario dominicano Santiago Matías, conocido en el mundo digital como 'Alofoke'.

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"Son las locuras que ese loco hace, humillando a la gente en las calles... Pero el mundo está tan loco, que hay quienes votan por ese idiota", expresó el pelotero criollo.

Ante tal pronunciamiento, Santiago Matías no se quedó callado. El reconocido streamer dejó unas contundentes declaraciones.

"Cuando tienes que demostrar que eres duro, te conviertes en tiktoker... loco viejo, RD te hizo, sucio", mencionó 'Alofoke'.

Luego, afirmó: "Pásenme el dato de cuánto está bateando ese sucio; tuvo un momento... Tú no tienes más cuartos (dinero) que yo tampoco, pelotero mediocre".

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Vale recordar que la tensión entre el deportista y el creador de contenido comenzó durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

En dicho torneo, García defendió el título de Venezuela y Alofoke hizo comentarios críticos y despectivos sobre la novena vinotinto.

En ese entonces, tras coronarse campeón y obtener el reconocimiento, García replicó al comunicador pidiéndole que dejara de apostar en contra de su selección.

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De momento, Santiago Matías va muy en serio con su carrera política. El comunicador puso en marcha un proyecto presidencial de cara a las elecciones generales de 2028 de República Dominicana.

La formación política de Alofoke se llama 'Dominicanos Primero'. Inicialmente, rechazó ofrecimientos de partidos tradicionales.

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