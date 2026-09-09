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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Capturado presunto integrante del ELN en Cesar: el presidente De la Espriella entregó detalles y rol clave que tendría en el grupo criminal

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - EFE.
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - EFE.
El mandatario precisó que la Fuerza Pública trabaja bajo una directriz de capturar o dar de baja a los criminales que estén causando terror en las diferentes regiones de Colombia.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio a conocer, a través de su cuenta de X, la captura de un presunto integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, quien cometía actos delictivos en el sur del departamento del Cesar.

“Nuestra Policía Nacional, en coordinación con el GAULA de la Policía y el Ejército Nacional, capturó en flagrancia en Aguachica, Cesar, a Fabián Yesid Contreras Contreras, presunto integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN”, dijo el mandatario.

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Según el presidente De la Espriella, en medio de esta operación conjunta entre la Policía y el Ejército fueron incautadas 4.950 municiones: 1.900 calibre .50 y 3.050 calibre 5,56 mm, además de dos banderas del ELN, un vehículo y un celular.

Cabe resaltar que la captura fue posible tras varias semanas de investigación por parte de las agencias de inteligencia del Estado colombiano.

El capturado estaría encargado de recibir, almacenar, custodiar y transportar material de guerra destinado a componentes armados con incidencia en Aguachica, La Gloria, Río de Oro y la región del Catatumbo”, agregó el presidente.

Asimismo, el mandatario precisó que la Fuerza Pública trabaja bajo una directriz de capturar o dar de baja a los criminales que estén causando terror en las diferentes regiones de Colombia.

“Estamos cortando las rutas de abastecimiento del terrorismo. Cada munición que incautamos es capacidad criminal que le quitamos al ELN y vidas que protegemos. He dado la orden a nuestra Fuerza Pública de seguir la ruta de estas armas y municiones: establecer su origen, identificar toda la red logística y capturar a quienes financian, transportan y reciben este material de guerra”, finalizó el presidente.

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Por otro lado, se hace énfasis en que este no ha sido el único golpe contra esta guerrilla, pues, hace unos días, el Ejército Nacional capturó a cuatro integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el municipio de El Paso, departamento del Cesar.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó la noticia y aseguró que las cuatro personas capturadas están señaladas de participar en la acción terrorista del pasado 27 de agosto en la línea férrea, la cual afectó un tren de la empresa Drummond.

Finalmente, De la Espriella también resaltó, a través de un mensaje en sus redes sociales, que durante el operativo adelantado por el Ejército Nacional se incautaron cinco armas largas, un arma corta y abundante munición.

“Así como ellos han atentado contra el Cesar y han pretendido sembrar terror entre su gente, nosotros vamos por todos ellos. Vamos a desmantelar sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y acabar con su presencia en este territorio”, señaló el presidente de Colombia.

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