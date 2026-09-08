Capturan en Nariño a sospechoso de instalar explosivos tras ataque que dejó un soldado muerto en la vía Panamericana

Las operaciones del Ejército se intensificaron en Nariño luego del ataque con explosivos registrado este lunes 7 de septiembre en la vía Panamericana, en inmediaciones de Puente Mayo, donde murió el soldado profesional José Manuel López Villada y otros uniformados resultaron heridos.

En medio de las acciones desplegadas posteriormente, tropas de la Brigada 23 capturaron en flagrancia a un hombre en inmediaciones del puente Juanambú, en jurisdicción de Chachagüí, Nariño. De acuerdo con los reportes conocidos, el sospechoso habría sido ubicado mientras se encontraba instalando un artefacto explosivo en este corredor vial. Las autoridades investigan, además, si tendría alguna relación con la explosión registrada horas antes.

El procedimiento se produjo después de que los militares detectaran otro dispositivo explosivo improvisado en la zona. El artefacto fue ubicado durante las labores de verificación y seguridad que adelantan las tropas en la vía Panamericana, uno de los principales corredores del suroccidente del país.

Cabe resaltar que la captura ocurre en medio de una ofensiva militar en Nariño contra estructuras armadas que estarían utilizando explosivos para atacar a la Fuerza Pública y afectar corredores estratégicos.

El ataque de Puente Mayo ocurrió cuando soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 9 Batalla de Boyacá acudieron a verificar la presencia de un presunto cilindro cargado con explosivos.

Durante el procedimiento se activó un área minada y el Ejército atribuyó estos hechos a la estructura Franco Benavides, aunque la responsabilidad individual y la relación del capturado con el ataque son materia de investigación.

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Adicionalmente, a esto se suma que, en días recientes, las Fuerzas Militares reportaron operaciones contra integrantes de esa estructura en Nariño, incluido el abatimiento de siete de sus integrantes en jurisdicción de El Peñol. También se han registrado hallazgos y desactivaciones de artefactos explosivos en diferentes puntos de la vía Panamericana.

Finalmente, el Ejército mantiene las operaciones de control territorial y seguridad en el corredor mientras avanzan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de la instalación de los explosivos y determinar si el hombre capturado estaría vinculado con el ataque que terminó con la vida del soldado profesional.