Shakira hace historia: ‘Dai Dai’, su éxito del Mundial, supera los mil millones de reproducciones

Shakira continúa sumando hitos a su exitosa trayectoria musical. La cantante colombiana alcanzó por primera vez el primer puesto de la lista Rhythmic Airplay de Billboard gracias a ‘Dai Dai’, la colaboración que lanzó junto al artista nigeriano Burna Boy.

Este logro marca un nuevo capítulo en la carrera de la intérprete, quien llega a su duodécima aparición en este listado. Antes de conquistar la cima, su mejor resultado había sido el quinto lugar, alcanzado en 2006 con ‘Hips Don’t Lie’, canción que realizó junto a Wyclef Jean.

Según Billboard, ‘Dai Dai’ se ubicó en el No. 1 del listado correspondiente al 5 de septiembre. Para Burna Boy, el reconocimiento también representa un avance importante, ya que consiguió su primer liderazgo como artista principal y el segundo en total dentro de Rhythmic Airplay.

Shakira no tardó en reaccionar a la noticia y, a través de sus redes sociales, compartió su alegría por el reconocimiento y agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han brindado a la canción.

El desempeño de ‘Dai Dai’ también se ha destacado fuera de las listas radiales. Recientemente, el videoclip superó los 1.000 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en el primer video musical de 2026 en alcanzar esa cifra y, de acuerdo con los datos divulgados, en el más rápido de la década en conseguirlo.

La canción fue presentada como uno de los temas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y está asociada al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, reforzando su alcance más allá del ámbito musical.

Con este nuevo número uno, Shakira sigue ampliando su impresionante historial en Billboard y confirma su capacidad para mantenerse vigente y alcanzar nuevas marcas después de varias décadas de carrera.