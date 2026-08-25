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Martes, 25 de agosto de 2026
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Sale del Inpec el coronel Rolando Ramírez, quien firmó resolución para el traslado de presos al 'tarimazo' en polémico acto político del Gobierno Petro

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Coronel Rolando Ramírez - Inpec
Coronel Rolando Ramírez - Inpec
La salida del oficial también resulta relevante porque era considerado cercano al director general del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, quien recientemente fue ratificado al frente de la institución por el nuevo Gobierno.

Noticias RCN conoció el primer cambio importante que se da al interior del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) con la llegada del nuevo Gobierno.

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Se trata de la salida del director de Custodia y Vigilancia, coronel Rolando Antonio Ramírez, quien habría sido el responsable de firmar la resolución para el traslado de nueve privados de la libertad para participar en el denominado 'tarimazo' en Medellín.

La salida del oficial también resulta relevante porque era considerado cercano al director general del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, quien recientemente fue ratificado al frente de la institución por el nuevo Gobierno.

¿Cuál fue la resolución que puso al Inpec bajo la lupa?

El episodio se remonta al 19 de junio de 2025, cuando el entonces director de Custodia y Vigilancia, coronel Rolando Antonio Ramírez, firmó la resolución 0005208, la cual ordenaba la remisión de nueve presos de la cárcel de alta y mediana seguridad La Paz hacia la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, para participar en un acto de Gobierno, hecho que generó mucha polémica entre la población.

Dicho acto, denominado más adelante como 'tarimazo', se llevó a cabo el 21 de junio e hizo parte de los acercamientos para la Construcción de Paz Urbana ECSJ-Medellín y Valle de Aburrá, liderados por la congresista del Pacto Histórico Isabel Zuleta.

Entre los convocados para dicho evento se encontraban alias Juan 23, Alber Antonio Henao, alias Tom, alias Pesebre, alias Saya, alias Calambre, alias Douglas, Walter Román y Dayron Muñoz.

El encuentro generó controversia debido a que, entre las personas trasladadas, se encontraban integrantes reconocidos de estructuras criminales que permanecían privados de la libertad.

Asimismo, la presencia de estos reclusos fuera del establecimiento penitenciario y en un escenario público provocó cuestionamientos sobre los procedimientos administrativos, las condiciones de seguridad y las razones que sustentaron la autorización.

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Del mismo modo, la controversia no estuvo relacionada únicamente con el traslado, sino también con el hecho de que personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales pudieran participar en una actividad de carácter público mientras permanecían bajo custodia del Estado.

Finalmente, la salida de Ramírez de la Dirección de Custodia y Vigilancia constituye el primer cambio de alto nivel conocido dentro del Inpec tras el inicio del nuevo Gobierno.

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