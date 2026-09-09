El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé la llegada a Venezuela de las ondas tropicales 48 y 49.

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Según la instancia, la onda tropical 48 se desplaza desde la Guayana Francesa y tocaría suelo en la Guayana Esequiba entre este jueves y viernes.

Por su parte, la onda tropical 49 avanza desde la costa africana y se estima que alcance el país a comienzos de la siguiente semana.

INAMEH agrega que ambos sistemas avanzan a una velocidad constante de 23 km/h (kilómetros por hora).

Hasta el momento, el paso consecutivo de múltiples ondas tropicales ha causado estragos en diferentes ciudades del país.

Según el último balance de la alcaldesa chavista del municipio Libertador, Carmen Meléndez, las lluvias en la capital venezolana han dejado al menos cinco personas fallecidas y 173 incidencias.

Mientras el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez habla de “atención” y “despliegues”, la realidad en las comunidades es otra.

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Expertos añaden que las intensas lluvias en Venezuela se deben principalmente a la interacción simultánea de tres factores meteorológicos y climáticos.

Entre ellos: la activación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el paso continuo de ondas tropicales y los efectos del calentamiento global.