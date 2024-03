"Tuve su imagen siempre en mi mente": el papa Francisco recuerda a una pareja que marcó parte de su vida

El papa Francisco en su autobiografía que será publicada el próximo 19 de marzo narró, según se ha podido conocer por cuenta de unos apartes publicados con antelación, que tuvo una novia en su juventud.

El relato será publicado en la autobiografía ‘Vida. Mi historia en la Historia’ que tendrá ediciones en varios idiomas.

"Durante una semana tuve su imagen siempre en mi mente y me resultaba difícil rezar. Luego, afortunadamente, se me pasó y me dediqué en cuerpo y alma a mi vocación", relató el primer papa sudamericano de la historia.

Francisco catalogó aquella historia como un "pequeño desliz" que tuvo cuando aún era seminarista.

Confesó que quedó "deslumbrado" por la chica sobre la que dijo que era "guapa e inteligente”, según sus declaraciones traducidas de la versión original del libro en italiano.

En la autobiografía, según se pudo conocer, relata que no tiene motivos para renunciar y recuerda momentos que vivió en la dictadura en Argentina.

Consideró la renuncia como una "hipótesis lejana" que se justificaría únicamente en caso de un "grave impedimento físico".

El libro recorre también los años de dictadura militar argentina (1976-1983) y las acusaciones formuladas en su contra sobre su papel en esa época.

"Las acusaciones contra mí continuaron hasta hace poco. Fue la venganza de algunos que sabían cuánto me opuse a aquellas atrocidades", lamentó. "Pero, al final no encontraron pruebas porque yo estaba limpio", asegura.

Un capítulo entero está consagrado al fútbol, una de las pasiones del papa, y a la "Mano de Dios" de Maradona en el Mundial 1986. "Cuando, hace unos años, lo recibí en el Vaticano, le hice esta broma: 'Entonces, ¿cuál es la mano culpable?'", cuenta Francisco sobre su encuentro con el astro argentino.

Pese a haber sido sometido a una operación abdominal en 2023 y sufrido varias bronquitis en los últimos meses, el jesuita mantiene un ritmo frenético en Roma y prevé realizar un viaje a Asia este año.