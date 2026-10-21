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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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Arabia Saudita

Un muerto y ocho heridos tras el ataque a un aeropuerto de Arabia Saudita en medio de ola terrorista de los hutíes

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ataque de los hutíes en Arabia Saudita - Foto: AFP
Ataque de los hutíes en Arabia Saudita - Foto: AFP
Las autoridades indicaron en un comunicado que las lesiones sufridas en el ataque variaban de "leves a graves".

Un ataque dirigido contra el aeropuerto internacional Rey Fahd, en Dammam, al este de Arabia Saudita, dejó un muerto y ocho heridos este miércoles por la noche, según informó la autoridad de aviación civil del país.

Las autoridades indicaron en un comunicado que las lesiones sufridas en el ataque variaban de "leves a graves" y que también se estaban evaluando los daños materiales en el aeropuerto.

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No se especificó qué tipo de ataque se produjo, pero los aeropuertos del país han sido blanco de proyectiles lanzados repetidamente en los últimos días por los hutíes de Yemen, respaldados por Irán.

Arabia Saudita y otros países de Medio Oriente enfrentan múltiples ataques de los hutíes de Yemen desde el pasado julio.

Los hutíes han emprendido una ola de terrorismo en contra de Arabia Saudita por su apoyo al gobierno central de Yemen.

Se cree que el grupo terrorista actúa en alianza con el régimen de Irán, lo que ha avivado la ofensiva en contra de países de Medio Oriente, aliados de Occidente, desde julio pasado.

Incluso varios eventos deportivos han sido cancelados en los últimos días debido a la ola de ataques que ha sufrido Riad.

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Las autoridades de Arabia Saudí anunciaron este martes la cancelación oficial del rally previsto en la ciudad de Yeda para el próximo mes de noviembre, una competición que formaba parte del Campeonato de Rally de Oriente Medio de la Federación Internacional del Automóvil y cuya realización se tornó inviable debido a la persistencia de los ataques perpetrados por los rebeldes hutíes desde el Yemen, milicias que reciben el apoyo logístico y financiero del régimen de Irán.

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