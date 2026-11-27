El exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial Carlos Eduardo Caicedo Omar fue capturado en España por agentes de la Guardia Civil, en un procedimiento adelantado en un puesto de control policial de la isla de Lanzarote. La detención se produjo luego de que las autoridades identificaran una notificación roja de Interpol solicitada por la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

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Según la información entregada por el ente acusador, el procedimiento buscaba hacer efectiva una orden de captura expedida el 9 de septiembre de 2026 contra el exmandatario, quien es requerido por los presuntos delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada el 2 de julio de este año. Según la Fiscalía, para ese momento Caicedo ya habría salido de Colombia. Posteriormente, el 23 de julio, el expediente fue asignado al fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en virtud del fuero que tenía el exgobernador por los hechos que son materia de investigación.

Desde entonces, se dispuso un plan metodológico y diferentes actividades de policía judicial que permitieron recopilar elementos materiales probatorios que, según el organismo investigador, darían cuenta de la posible participación de Caicedo en las conductas denunciadas.

La captura del exgobernador generó diferentes reacciones en el escenario político colombiano. Una de las primeras en pronunciarse fue la actual gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, quien llegó al cargo con el respaldo de Fuerza Ciudadana, movimiento político liderado por Caicedo.

A través de su cuenta de X, la mandataria departamental publicó un mensaje en el que aseguró que continuará al frente de su administración y pidió que la justicia determine las responsabilidades correspondientes.

"¡Seguiré limpiando el pantano, con firmeza y determinación inquebrantable! La verdad tiene su tiempo; quien haya delinquido, la justicia. Mi lealtad tiene un solo dueño: el pueblo del Magdalena. Nadie está por encima de la ley", escribió Guerra.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella también reaccionó a la detención del exmandatario. El jefe de Estado publicó en sus redes sociales la primera fotografía de Caicedo después de su captura en territorio español, acompañada de un breve mensaje: "¡Bienvenido a la Patria Milagro!".

El abogado Julián Quintana, representante de la madre de una de las presuntas víctimas, calificó la detención como un paso importante para el desarrollo de la investigación. En declaraciones a La FM, el jurista aseguró que la decisión representa un precedente para que otras posibles víctimas se acerquen a las autoridades.

"Hoy la justicia la escucha", manifestó Quintana al referirse a la madre de la menor que denunció los hechos.

El abogado también aseguró que ha recibido testimonios de otras mujeres y madres en Santa Marta que, según explicó, todavía no se han decidido a presentar denuncias formales.

"Yo quiero que esas madres estén seguras de que pueden recibir protección y van a ser escuchadas", señaló.

Cabe resaltar que uno de los interrogantes que se abre tras la detención es el procedimiento que deberán adelantar las autoridades para que Caicedo regrese a Colombia y responda ante la justicia.

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Sobre este punto, Quintana explicó que, después de la captura, las autoridades colombianas deben formalizar la solicitud de extradición ante España, mientras que las autoridades de ese país tendrán que revisar los requisitos legales para determinar si procede su entrega.

"La Fiscalía me ha confirmado la captura y que se va a pedir la extradición", aseguró el abogado, quien también indicó que los tiempos dependerán de la agilidad con la que actúen las autoridades de ambos países.

Frente a la posibilidad de que el exgobernador solicite asilo en España, Quintana sostuvo que los señalamientos investigados no corresponden a asuntos políticos y cuestionó que Caicedo haya presentado anteriormente las acusaciones como parte de una supuesta persecución en su contra.

La captura representa un avance en el procedimiento internacional solicitado por Colombia, pero no constituye una condena. Carlos Eduardo Caicedo conserva su derecho a la presunción de inocencia y a ejercer su defensa, mientras las autoridades competentes adelantan las actuaciones para definir su situación jurídica.