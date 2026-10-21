Al menos dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron heridas este miércoles como consecuencia del impacto de los restos de un dron interceptado por las defensas aéreas de Arabia Saudí cuando se dirigía a atentar contra el estratégico yacimiento petrolífero de Shaybah, ubicado en la región oriental del reino e instalaciones operadas por la corporación estatal Saudi Aramco.

El Ministerio de Energía saudí confirmó a través de un comunicado oficial que el artefacto hostil fue neutralizado antes de alcanzar su objetivo principal; sin embargo, la precipitación de escombros sobre un vehículo perteneciente a una empresa contratista provocó el deceso de un ciudadano de nacionalidad filipina y otro de origen nepalí, además de lesionar a trabajadores procedentes de Pakistán y la India.

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Aunque el ministerio precisó que el incidente no alteró la continuidad operativa de la planta petrolera, este nuevo acto de agresión armada se inscribe en la escalada de ataques perpetrados por los rebeldes hutíes desde el Yemen, milicias insurgentes que cuentan con el apoyo logístico, militar y financiero del régimen de Irán.

“Las defensas aéreas frustraron un intento de ataque contra el yacimiento petrolífero de Shaybah, con un saldo de dos muertos y dos heridos entre los residentes debido a la caída de escombros”, detalló el despacho ministerial al condenar la ofensiva terrorista contra los civiles y la infraestructura energética.

Esta acción bélica agrava la crisis de seguridad en la península arábiga, donde la coalición militar internacional mantiene operaciones para repeler la embestida de los grupos extremistas instigados por la dictadura de Teherán.

La persistencia de atentados contra objetivos económicos y civiles evidencia la amenaza constante que representan los representantes armados de la teocracia iraní para la estabilidad regional.

La firme respuesta militar del reino árabe reafirma su determinación de proteger la seguridad nacional y castigar a las facciones terroristas que pretenden desestabilizar el suministro energético mundial.