NTN24
Miércoles, 21 de octubre de 2026
Miércoles, 21 de octubre de 2026
Arabia Saudita

Al menos dos muertos por los restos de un dron interceptado que atacó un campo petrolífero en Arabia Saudí

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
campo petrolífero de Shaybah-Foto EFE
campo petrolífero de Shaybah-Foto EFE
Las defensas aéreas neutralizaron un artefacto aéreo dirigido contra la infraestructura energética de Aramco, con la consecuente muerte de dos residentes extranjeros por la caída de escombros.

Al menos dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron heridas este miércoles como consecuencia del impacto de los restos de un dron interceptado por las defensas aéreas de Arabia Saudí cuando se dirigía a atentar contra el estratégico yacimiento petrolífero de Shaybah, ubicado en la región oriental del reino e instalaciones operadas por la corporación estatal Saudi Aramco.

El Ministerio de Energía saudí confirmó a través de un comunicado oficial que el artefacto hostil fue neutralizado antes de alcanzar su objetivo principal; sin embargo, la precipitación de escombros sobre un vehículo perteneciente a una empresa contratista provocó el deceso de un ciudadano de nacionalidad filipina y otro de origen nepalí, además de lesionar a trabajadores procedentes de Pakistán y la India.

o

Aunque el ministerio precisó que el incidente no alteró la continuidad operativa de la planta petrolera, este nuevo acto de agresión armada se inscribe en la escalada de ataques perpetrados por los rebeldes hutíes desde el Yemen, milicias insurgentes que cuentan con el apoyo logístico, militar y financiero del régimen de Irán.

“Las defensas aéreas frustraron un intento de ataque contra el yacimiento petrolífero de Shaybah, con un saldo de dos muertos y dos heridos entre los residentes debido a la caída de escombros”, detalló el despacho ministerial al condenar la ofensiva terrorista contra los civiles y la infraestructura energética.

Esta acción bélica agrava la crisis de seguridad en la península arábiga, donde la coalición militar internacional mantiene operaciones para repeler la embestida de los grupos extremistas instigados por la dictadura de Teherán.

La persistencia de atentados contra objetivos económicos y civiles evidencia la amenaza constante que representan los representantes armados de la teocracia iraní para la estabilidad regional.

o

La firme respuesta militar del reino árabe reafirma su determinación de proteger la seguridad nacional y castigar a las facciones terroristas que pretenden desestabilizar el suministro energético mundial.

Temas relacionados:

Arabia Saudita

Petróleo

Drones

Muertos

Ataques

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No creo que pase absolutamente nada": periodista Felipe Quintero sobre investigación a Petro en el denominado Pacto de Valledupar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El Senado va a quedar republicano”: analista político sobre las elecciones intermedias de EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

El régimen de Nicaragua no tendría pensado dejar el poder: este sería el sucesor que tienen en lista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Zelenski propone congelar el frente de guerra con Rusia como primer paso para negociar alto el fuego

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Contundente advertencia de De la Espriella ante golpes al narcotráfico: "Miserables narcoterroristas"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP.
Pacto de Valledupar

"No creo que pase absolutamente nada": periodista Felipe Quintero sobre investigación a Petro en el denominado Pacto de Valledupar

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y líder del partio republicano -Foto: EFE-Canva
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

“El Senado va a quedar republicano”: analista político sobre las elecciones intermedias de EEUU

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Hay tantos intereses en bloquear a María Corina Machado para que vuelva a Venezuela": Rodrigo Diamanti

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

"Se ha transformado en un ícono de la libertad para las Américas": Asdrúbal Aguiar sobre María Corina

Dinorah Figuera, presidente del Parlamento de Venezuela 2015; Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la AN del régimen venezolano, junto a colaboradores de sus delegaciones políticas - Foto: EFE
Régimen venezolano

¿Se desmontan en Venezuela los tribunales del horror? Exigen libertad de todos los presos políticos sin excepción

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Donald Trump Jr. (EFE)
Donald Trump Jr.

Senador republicano pide investigar al hijo de Trump por su relación con oligarca ruso cercano a Putin que pagó su boda

Fotografía que muestra la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) en Caracas (Venezuela) - EFE
SAIME

Cuidado con estos correos: Saime advierte sobre posibles fraudes a sus usuarios

Dolor abdominal - Canva
Salud

Lanzan alerta en Colombia por falsificación de popular medicamento para aliviar el dolor abdominal: Invima advierte sobre riesgos para la salud

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Donald Trump Jr. (EFE)
Donald Trump Jr.

Senador republicano pide investigar al hijo de Trump por su relación con oligarca ruso cercano a Putin que pagó su boda

Fotografía que muestra la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) en Caracas (Venezuela) - EFE
SAIME

Cuidado con estos correos: Saime advierte sobre posibles fraudes a sus usuarios

Dolor abdominal - Canva
Salud

Lanzan alerta en Colombia por falsificación de popular medicamento para aliviar el dolor abdominal: Invima advierte sobre riesgos para la salud

Papa León XIV | Foto: AFP
Papa León XIV

Experto sobre diagnóstico del papa León: "este cáncer no es el típico de una persona que fuma"

María Corina y régimen de Venezuela | Fotos AFP
María Corina Machado

María Corina Machado presentó propuesta de reconstrucción para Venezuela e invita a desmantelar “un régimen del mal”

edificio dañado en el centro de negocios Moscow-City tras el presunto impacto de un dron-Foto: EFE
Drones

Ucrania ejecuta la mayor ofensiva nocturna contra Rusia con más de 600 drones de largo alcance

Despedida de Lionel Messi con la Selección de Argentina - Fotos: EFE
Messi

Gol de despedida: así fue el tanto anotado por Messi antes de 'colgar los botines' con la Selección de Argentina

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023