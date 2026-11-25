Nuevo golpe a las pandillas haitianas: fuerzas militares de El Salvador y Haití recuperan hospital

Las fuerzas militares de El Salvador y de Haití han logrado recuperar un hospital usado como cuartel y refugio por parte de las pandillas haitianas en Puerto Príncipe; ha sido lo que han dado a conocer la Fuerza Multinacional Antipandillas. De acuerdo con las imágenes compartidas, el centro médico que estuvo cerca de dos años bajo los criminales se encuentra totalmente destruido.