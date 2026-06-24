“Una votación inoportuna y sin sentido”: Trump cuestionó resolución del Congreso frente al conflicto con Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó una reciente resolución simbólica aprobada por parte del Congreso, por medio de la cual solicitan el fin de la guerra con el régimen de Irán.

El mandatario norteamericano calificó esta iniciativa como “inoportuna y sin sentido”, pues considera que esta acción envía una señal errónea en medio de un momento de “alta sensibilidad geopolítica”.

Esta decisión causó molestia a Trump, principalmente porque dentro de los 50 votos a favor que superaron los 48 en contra de esta resolución, cuatro de ellos fueron republicanos.

“El Senado de Estados Unidos decide celebrar una votación inoportuna y sin sentido sobre la ley de poderes bélicos, diciéndole al principal patrocinador del terrorismo en el mundo que a Estados Unidos no le gusta lo que les estoy haciendo y que debo parar y, al hacerlo, ha prestado ayuda y apoyo al enemigo”, indicó el presidente Donald Trump por medio de su plataforma Social Truth.

El mandatario norteafricano enfatizó que, pese a que estos senadores de su bancada acaban de “complicar el trabajo”, él llevará a cabo su plan establecido de “una forma u otra”.

Por su parte, los demócratas insisten en que el gobierno de los Estados Unidos debe terminar debido a la inversión financiera que esto ha significado.

“Cada segundo que dura esta guerra, los costes para el pueblo estadounidense aumentan y esta es la décima vez que los demócratas han obligado a los republicanos a votar una resolución sobre poderes bélicos para poner fin a la guerra”, dijo Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado.

Pese a esta decisión y la postura en contra por parte de cuatro senadores republicanos, el mandatario norteamericano indicó que, aunque esto “complica el trabajo”, que su delegación ha adelantado, él llevará a cabo su plan establecido de “una forma u otra”.