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Medio Oriente

Contundente advertencia de Trump al régimen de Irán sobre cobros de peajes en el estrecho de Ormuz: amenazó con terminar las negociaciones "de inmediato"

junio 24, 2026
Por: Saúl Montes
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
El mandatario norteamericano se pronunció en un mensaje en Truth Social sobre la situación en el estrecho marítimo ante informaciones de cobros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles 24 de junio que el régimen de Irán no cobrará peajes, costos de seguro, ni otros cargos a los barcos que navegan por el estrecho de Ormuz.

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“Irán ha informado a Estados Unidos que, a pesar de las noticias falsas y problemáticas que afirman lo contrario, no se solicitan ni se reciben peajes, costos de seguro ni otros cargos de ningún tipo por parte de Irán en los barcos que navegan por el estrecho de Ormuz. Si esta información es falsa, las negociaciones terminarían de inmediato”, escribió Trump en su plataforma de Truth social.

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Por otro lado, el mandatario norteamericano fue enfático en asegurar que “Estados Unidos no ha entregado dinero a Irán ni ha liberado fondos de su propio dinero”, luego de alcanzar un acuerdo de paz para poner fin al conflicto desatado desde finales de febrero en Medio Oriente.

“Liberaremos parte de su dinero, que está totalmente bajo nuestro control, para nuestros agricultores y ganaderos, para la compra de maíz, trigo, soja y otros productos. Irán necesita urgentemente alimentos, y los compraremos exclusivamente a Estados Unidos”, concluyó.

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El día anterior, Trump había informado que diecinueve millones de barriles de petróleo fluyeron por el estrecho de Ormuz, lo que catalogó como "un récord histórico".

El estratégico estrecho se reabrió la semana pasada después de un acuerdo entre el régimen islámico y Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pero Irán anunció el sábado su cierre en respuesta a los ataques de Israel en el Líbano.

En medio de su reapertura, el jefe negociador del régimen iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, citado por la agencia oficial Irna, señaló que "la administración del estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra", lo que suscitó dudas sobre si los buques tendrán que pagar alguna forma de tasa por transitar por Ormuz.

Actualmente, Estados Unidos e Irán avanzan en sus diálogos para una salida definitiva al conflicto, con el programa nuclear del régimen como punto central de las negociaciones.

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