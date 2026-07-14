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Martes, 14 de julio de 2026
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Reino Unido

Hombre intentó esconderse dentro de la nevera de su casa para evitar ser capturado, pero fue descubierto por la Policía: “Sean amables”

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Refrigerador de una casa - Canva
Refrigerador de una casa - Canva
El momento quedó registrado en la cámara de los agentes. El hombre, de 33 años, fue condenado a tres años de prisión por varios delitos, entre ellos violencia, amenazas y posesión de drogas.

Un operativo policial quedó registrado en video en el condado de Kent, en el Reino Unido, donde un hombre de 33 años intentó evitar su captura escondiéndose en la parte superior de una nevera de su vivienda. Sin embargo, los agentes lo encontraron tras inspeccionar la cocina y procedieron a sacarlo para arrestarlo.

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Las imágenes, captadas por la cámara corporal de uno de los policías, dejaron ver el momento en el que los uniformados abren la puerta del refrigerador y descubren al sospechoso agachado en su interior. El video se ha viralizado en redes sociales por lo inusual de la escena.

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El capturado fue identificado como Dean Foord, residente de Rochester, en Kent. De acuerdo con la Policía de Kent, fue arrestado en diciembre de 2025, luego de que una mujer denunciara haber sido víctima de una campaña de violencia física y psicológica durante aproximadamente seis meses.

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La investigación determinó que el hombre ejercía control sobre la víctima, restringía sus movimientos, la aislaba de sus familiares y amigos, la amenazó de muerte e incluso la intimidó con un cuchillo. Durante el procedimiento de captura, los agentes también le encontraron cocaína en su poder.

El pasado 30 de junio de 2026, un tribunal de Maidstone lo condenó a tres años de prisión tras declararlo culpable de lesiones, amenazas de muerte, daños criminales, agresión, comportamiento controlador y coercitivo, además de posesión de una droga de clase A.

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