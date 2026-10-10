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Sábado, 10 de octubre de 2026
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Régimen cubano

Urgente llamado: menor de edad arrestado y luego liberado por el régimen de Cuba necesita llegar a EE. UU.

octubre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
La situación de los derechos humanos en Cuba ha captado la atención internacional a raíz de la detención del menor Jonathan Muir, de 16 años. Su caso pone de manifiesto los patrones de represión ejercidos por el régimen cubano contra aquellos que se atreven a protestar o documentar su realidad. Muir fue detenido por participar en protestas y grabar videos durante los frecuentes apagones eléctricos que afectan a la isla. Permaneció encarcelado desde el 16 de marzo hasta mayo y, actualmente, se encuentra bajo detención domiciliaria, pero sigue siendo objeto de amenazas y hostigamiento. Sin embargo, según el llamado de la familia, la posible obtención de una visa humanitaria para Muir y su familia podría solucionar temporalmente su situación de salud, dado que el joven padece una afección en la piel que se ha agravado por el estrés y la ansiedad generados por su situación legal. No obstante, la presión psicológica y las amenazas constantes siguen marcando una situación de incertidumbre sobre su futuro inmediato. De acuerdo con un informe reciente de Prisoners Defenders, al cierre de agosto de 2026, Cuba registró una cifra récord de 1.339 prisioneros políticos. Esta cifra incluye preocupantes variables demográficas: 155 mujeres y 38 menores de edad. Las condiciones dentro de los centros penitenciarios son graves, con 463 reclusos que sufren enfermedades serias y 54 que presentan trastornos severos de salud mental, agravados por las torturas constantes, según refiere la ONG.

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