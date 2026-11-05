Google, Meta y TikTok interponen una demanda contra el estado de California para bloquear la ley que limita el uso de redes sociales en menores

Las empresas tecnológicas Google, Meta y TikTok interpusieron demandas formales ante los tribunales federales de California para bloquear la implementación de la Ley 1709 de la Asamblea, una normativa promulgada en septiembre por el gobernador demócrata Gavin Newsom que impone restricciones severas al diseño y funcionamiento de las plataformas digitales orientadas a menores de edad.

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La legislación cuestionada exige a las compañías tecnológicas impedir que los menores de 16 años accedan a características catalogadas como adictivas, tales como la reproducción automática, el desplazamiento infinito y los algoritmos de contenido recomendado, además de obligarlas a implementar sistemas estrictos de verificación de edad y a establecer una comisión estatal de supervisión.

En los recursos presentados por separado en las cortes de distrito norte y central de California, los corporativos alegaron violaciones a las garantías constitucionales de libertad de expresión amparadas por la Primera Enmienda, con la invocación adicional de la protección federal de la Ley de Decencia en las Comunicaciones frente a responsabilidades por contenidos de terceros.

Por su parte, el Ejecutivo estatal defendió la medida con el argumento de que protege la salud mental y la seguridad de la infancia, una prioridad institucional que debe prevalecer frente a los modelos de diseño comercial vigentes.

Esta acción judicial se produce en un escenario de creciente presión legal contra las plataformas digitales, marcado por recientes fallos condenatorios en tribunales de Los Ángeles y Nuevo México que impusieron sanciones millonarias a las corporaciones tecnológicas por los daños asociados al uso compulsivo y los riesgos para el bienestar psicológico de los jóvenes.

Las sanciones financieras contra Meta han escalado considerablemente. Un jurado en Nuevo México impuso una multa de 375 millones de dólares por engañar a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas, mientras que en agosto un juez añadió otros 567 millones relacionados con daños a la salud mental juvenil, con lo cual la sanción total ascendió a 942 millones de dólares.

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El mes pasado, otro fallo judicial ordenó a la compañía fundada por Mark Zuckerberg pagar 25.000 millones de dólares por violaciones de leyes de protección al consumidor en Nuevo México, vinculadas a la privacidad de datos y a la moderación de contenidos en Facebook. Meta anunció su intención de apelar esta decisión.