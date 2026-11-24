Capturan al segundo venezolano, en menos de tres semanas, acusado de querer atentar contra Trump

El venezolano Héctor Alejandro Mujica Hernández fue detenido por el departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) en Utah, vinculado a amenazas de muerte contra el presidente Trump, una investigación federal lo acusa de distribuir imágenes destinadas a promover el asesinato del mandatario de Estados Unidos. Este es el segundo venezolano capturado en Estados Unidos en menos de tres semanas con intenciones de querer atentar contra Trump; el 5 de noviembre, cerca de la Casa Blanca, el Servicio Secreto detuvo a Ronny Yordrix Guanipa Chirinos de 26 años que estaba durmiendo en una camioneta robada y al ser abordado confesó que escuchaba voces que le pedían viajar a Washington para atentar contra el mandatario.