Atención: identifican al criminal que condujo el carro bomba que estalló en Villavicencio

En Colombia ya fue identificado el hombre que habría conducido el carro bomba que explotó en el centro de la ciudad de Villavicencio por las autoridades locales. Según se ha conocido, el sujeto fue identificado como Yeison Alexis Ávila Rojas, conocido como alias “Patón”, cuyo rostro quedó registrado en las cámaras de seguridad mientras pagaba el peaje Casa Blanca al volante de la camioneta blanca utilizada en el atentado.