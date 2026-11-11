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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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El Salvador

Habla el hombre que reveló la ubicación de mansión de poderoso cabecilla de pandillas que fue bombardeada por Bukele en Haití

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Stinky le proporcionó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, las coordenadas exactas de la ubicación de la mansión del peligroso jefe criminal.

NTN24 habló en primicia con Stinky, un hombre que resultó clave para el éxito de la impresionante operación de fuerzas de El Salvador en Haití en la que fue bombardeado un lujoso cuartel de Wilson Joseph, el poderoso cabecilla de la pandilla 400 Mawozo.

Stinky le proporcionó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, las coordenadas exactas de la ubicación de la mansión del peligroso jefe criminal.

En entrevista con NTN24 reveló, justamente, los motivos que lo llevaron a ayudar a Bukele tras el desembarco de militares de El Salvador en Haití con la misión de enfrentar a las pandillas tras el secuestro de cuatro de sus connacionales.

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“He tenido experiencia en Geolocalización, e intenté. Después de unos minutos de buscar encontré la ubicación exacta e hice la publicación. La ubicación era conocida por los locales y reportes. Solo me llevó 20 minutos confirmar la información”, narró Stinky.

El colaborador indicó que hay varios recursos para encontrar satelitalmente la mansión y que las usó. “Siempre uso información pública”, remarcó.

“Todo lo que publico cualquier persona lo puede verificar. Doy al público las referencias”, confirmó el hombre.

Stinky afirmó que no esperaba que Bukele iba a usar su publicación como un punto de referencia. “Salió como salió. Estaba un poco sorprendido”, aseveró.

Indicó que en medio de sus seguimientos tuvo la percepción de que el sitio había sido atacado, incluso antes de que Bukele difundiera imágenes de lo que resultó ser un poderoso operativo.

“No tenía la intención de que mi publicación fuera utilizada por inteligencia. Lo que hice fue encontrar una foto y hacerla pública para que el gobierno de El Salvador hiciera lo que considerara con esa información”, mencionó.

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Vanessa Vallejo, analista, tras escuchar el testimonio de Stinky se declaró sorprendida por poder conversar con una persona que resultó tan clave para Nayib Bukele.

“La gente en vez del Estado muchas veces es más efectiva”, afirmó Vallejo sobre la relevancia que tiene escuchar a personas de a pie en misiones como la que lideró Bukele.

En las imágenes difundidas por Bukele quedó en evidencia que el ataque de El Salvador fue de gran envergadura con modernos proyectiles disparados desde al menos tres helicópteros.

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