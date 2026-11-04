Abelardo de la Espriella posesionó a Alejandro Ordóñez como ministro del Interior: estos son los retos que tendrá

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, posesionó este miércoles 4 de noviembre a Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo ministro del Interior, con lo que se oficializó su llegada a una de las carteras clave del Ejecutivo, encargada de las relaciones políticas con el Congreso, la articulación con las regiones y la coordinación de asuntos relacionados con el ordenamiento político del país.

La ceremonia se produjo después de que el jefe de Estado firmara el Decreto 1630 del 30 de octubre de 2026, mediante el cual formalizó el nombramiento del exprocurador general de la Nación. Aunque el acto de posesión se realizó este miércoles, Ordóñez comenzó a ejercer las funciones del cargo desde el sábado 31 de octubre, cuando terminó el encargo que tenía el ministro de Justicia, Iván Cancino.

Con este nombramiento se cierra el periodo de transición que comenzó el 21 de octubre, cuando se confirmó la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior, después de permanecer 76 días al frente de esa cartera. Durante ese intervalo, Cancino asumió temporalmente las funciones del despacho mientras se concretaba la llegada de su sucesor.

Al anunciar la designación, De la Espriella destacó la trayectoria del exprocurador y aseguró que su experiencia y carácter serían fundamentales para afrontar los desafíos del país. Ordóñez, por su parte, regresa a la primera línea del Gobierno nacional después de desempeñarse como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

¿Quién es Alejandro Ordóñez y cuáles serán sus principales desafíos?

Alejandro Ordóñez cuenta con una amplia trayectoria en el sector público. Es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y se desempeñó como magistrado del Consejo de Estado entre 2000 y 2008, además de presidir esa corporación entre 2004 y 2005. Posteriormente, llegó a la Procuraduría General de la Nación, donde estuvo al frente de la entidad entre 2009 y 2016.

Su paso por el Ministerio Público estuvo marcado por diferentes controversias políticas y jurídicas. En 2013 fue reelegido como procurador general, pero en 2016 el Consejo de Estado anuló su elección por irregularidades relacionadas con el proceso de nombramiento. También fue una de las figuras de la derecha colombiana que aspiró a la Presidencia de la República en las elecciones de 2018.

Después de esa etapa, regresó al servicio diplomático como embajador de Colombia ante la OEA entre 2018 y 2022. En septiembre de 2026 volvió a ocupar esa representación diplomática, antes de que De la Espriella anunciara su designación como ministro del Interior.

Ahora, uno de sus principales desafíos será asumir la interlocución política del Ejecutivo con el Congreso y acompañar el trámite de las iniciativas legislativas del Gobierno. Entre ellas se encuentra la Ley de Sometimiento, una propuesta que busca establecer mecanismos para que integrantes de organizaciones armadas ilegales abandonen sus actividades criminales, entreguen sus armas y colaboren con la justicia y las víctimas.

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La iniciativa ha tenido un trámite prioritario en el Legislativo debido a la necesidad de modificar y prorrogar la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público. El Senado aprobó el proyecto el 3 de noviembre con 57 votos a favor y 24 en contra, después de varias jornadas de discusión.

Finalmente, Ordóñez asume formalmente el Ministerio del Interior en un momento clave para la agenda política del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que deberá avanzar en sus compromisos legislativos y en la coordinación con las diferentes fuerzas políticas del país.