"Vamos por el ELN en todos los frentes": Abelardo de la Espriella celebra capturas de ‘El Loco’ y ‘Leyla’, presuntos integrantes del grupo armado

Las autoridades reportaron un nuevo golpe contra el ELN en el departamento del Cesar. En Pailitas, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a alias “El Loco” y “Leyla”, señalados de pertenecer al Frente Camilo Torres Restrepo de esa organización armada.

De acuerdo con la información entregada por el presidente Abelardo de la Espriella, durante el operativo fueron incautadas una granada de fragmentación, dos pistolas, una escopeta, munición, 18 celulares y material de intendencia.

Uno de los principales elementos de la investigación está relacionado con las finanzas de la estructura. Según las autoridades, alias “El Loco” tendría como función recolectar dinero proveniente de la extracción ilícita de hidrocarburos, recursos que serían utilizados para financiar las actividades delictivas del ELN.

Además, las armas encontradas durante el procedimiento estarían relacionadas, según la información oficial, con homicidios selectivos registrados en los municipios de Curumaní, Pailitas y Pelaya.

Cabe resaltar que el operativo se conoce en medio de una ofensiva de las autoridades contra las estructuras del ELN que tienen presencia en el Cesar. En abril de este año, la Policía Nacional reportó en Curumaní la captura de alias “Barbas”, señalado de integrar la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Camilo Torres Restrepo y de estar relacionado con delitos como extorsión, homicidios selectivos y reclutamiento de menores.

La presencia de esta estructura en el sur del Cesar también tiene antecedentes de varios años. La Policía ha señalado al Frente Camilo Torres Restrepo por actividades relacionadas con extorsiones y acciones violentas en municipios como Pailitas, Pelaya, Curumaní, Aguachica y San Martín.

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A esto se suman hechos recientes de violencia atribuidos al ELN en el departamento. Durante agosto se registraron ataques contra la infraestructura y la Fuerza Pública en la zona, en un contexto de presión de las autoridades sobre las estructuras armadas que operan en el Cesar.

Con esta nueva operación, el Gobierno de Abelardo de la Espriella mantiene su ofensiva contra el ELN y, particularmente, contra sus estructuras de financiación y logística. El mandatario aseguró que la estrategia busca afectar no solamente a los integrantes armados de estas organizaciones, sino también los recursos que permiten su funcionamiento.