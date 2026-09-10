NTN24
Jueves, 10 de septiembre de 2026
Jueves, 10 de septiembre de 2026
Abelardo de la Espriella

"Vamos por el ELN en todos los frentes": Abelardo de la Espriella celebra capturas de ‘El Loco’ y ‘Leyla’, presuntos integrantes del grupo armado

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella celebra capturas de ‘El Loco’ y ‘Leyla’, presuntos integrantes del ELN - EFE
Abelardo de la Espriella celebra capturas de ‘El Loco’ y ‘Leyla’, presuntos integrantes del ELN - EFE
La operación se realizó en Pailitas, Cesar, donde las autoridades también incautaron armas, municiones, celulares y otros elementos.

Las autoridades reportaron un nuevo golpe contra el ELN en el departamento del Cesar. En Pailitas, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a alias “El Loco” y “Leyla”, señalados de pertenecer al Frente Camilo Torres Restrepo de esa organización armada.

o

De acuerdo con la información entregada por el presidente Abelardo de la Espriella, durante el operativo fueron incautadas una granada de fragmentación, dos pistolas, una escopeta, munición, 18 celulares y material de intendencia.

Uno de los principales elementos de la investigación está relacionado con las finanzas de la estructura. Según las autoridades, alias “El Loco” tendría como función recolectar dinero proveniente de la extracción ilícita de hidrocarburos, recursos que serían utilizados para financiar las actividades delictivas del ELN.

Además, las armas encontradas durante el procedimiento estarían relacionadas, según la información oficial, con homicidios selectivos registrados en los municipios de Curumaní, Pailitas y Pelaya.

Cabe resaltar que el operativo se conoce en medio de una ofensiva de las autoridades contra las estructuras del ELN que tienen presencia en el Cesar. En abril de este año, la Policía Nacional reportó en Curumaní la captura de alias “Barbas”, señalado de integrar la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Camilo Torres Restrepo y de estar relacionado con delitos como extorsión, homicidios selectivos y reclutamiento de menores.

La presencia de esta estructura en el sur del Cesar también tiene antecedentes de varios años. La Policía ha señalado al Frente Camilo Torres Restrepo por actividades relacionadas con extorsiones y acciones violentas en municipios como Pailitas, Pelaya, Curumaní, Aguachica y San Martín.

o

A esto se suman hechos recientes de violencia atribuidos al ELN en el departamento. Durante agosto se registraron ataques contra la infraestructura y la Fuerza Pública en la zona, en un contexto de presión de las autoridades sobre las estructuras armadas que operan en el Cesar.

Con esta nueva operación, el Gobierno de Abelardo de la Espriella mantiene su ofensiva contra el ELN y, particularmente, contra sus estructuras de financiación y logística. El mandatario aseguró que la estrategia busca afectar no solamente a los integrantes armados de estas organizaciones, sino también los recursos que permiten su funcionamiento.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

ELN

Captura

Grupos armados

Grupos criminales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Alta peligrosidad: Este es el prontuario de la jefe del ELN "Silvana Guerrero", objetivo de Abelardo de la Espriella

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Tiene que haber una fecha, tiene que ser relativamente rápido”: Schamis sobre elecciones en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estos son los poderosos helicópteros militares que llegarían a Colombia para combatir el crimen

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

DEMOSTRACIÓN DE FUERZA: EEUU destruye 10 buques iraníes en una semana tras ataques en Ormuz

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Indignación por "vida de lujos" de Tareck El Aissami: su familia se mudó a exclusiva zona de Madrid

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio y Delcy Rodríguez | Fotos: EFE
Régimen venezolano

Rubio dice que Delcy deberá rendir cuentas de seguir la presencia de grupos armados en Venezuela

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (c), habla con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio (i), junto al ministro de Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar-Foto: EFE
Marco Rubio

Así fue la cena de Rubio con De la Espriella que muestra la sintonía entre EE. UU. y Colombia

Miguel Díaz-Canel y Donald Trump | Fotos: EFE-AFP
Régimen cubano

Administración Trump advierte al régimen cubano de "seguir" el ejemplo de Maduro si amenaza a EEUU

EEUU designó a los “Los Tiguerones” como grupo terrorista - Foto: Canva
Grupos terroristas

¿Quiénes son 'Los Tiguerones’, el grupo ecuatoriano designado por Marco Rubio como TERRORISTA?

Keiko Fujimori y Marco Rubio Fotos: EFE
Perú

Nuevo aliado: Perú se une a la ofensiva contra el narcotráfico de EEUU en la región

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella reporta nuevas acciones en Colombia contra el crimen organizado: "Nuestra Fuerza Pública sigue a la ofensiva en todo el país"

Delcy Rodríguez - EFE
Venezuela

Delcy Rodríguez afirma que Venezuela alcanzó producción de 1,23 millones de barriles diarios lo que sería la más alta registrada desde 2019

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

La guerra contra el terrorismo y narcotráfico en Colombia regresó con el gobierno de Abelardo de la Espriella

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Andrés Manuel López Obrador y Rubén Rocha Moya (AFP)
Sinaloa

Gobernador mexicano señalado de vínculos con cárteles y solicitado en extradición por EE. UU. volvió a su cargo tras varios meses de licencia

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella reporta nuevas acciones en Colombia contra el crimen organizado: "Nuestra Fuerza Pública sigue a la ofensiva en todo el país"

Delcy Rodríguez - EFE
Venezuela

Delcy Rodríguez afirma que Venezuela alcanzó producción de 1,23 millones de barriles diarios lo que sería la más alta registrada desde 2019

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella-Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

La guerra contra el terrorismo y narcotráfico en Colombia regresó con el gobierno de Abelardo de la Espriella

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro - Foto EFE
Régimen cubano

Este es el revelador informe elaborado en EE. UU. que desvela secretos del régimen cubano: "Debe acabar"

Altercados en la final del Mundial entre Argentina y España - Foto: EFE
Selección Argentina

FIFA sanciona con hasta 10 partidos a jugadores de la Selección Argentina y un miembro del cuerpo técnico tras incidentes en la final del Mundial ante España

Deslave en Nepal- Foto: EFE
Nepal

Desoladoras imágenes de la masiva destrucción que dejó el deslave en la frontera entre Nepal y China

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023