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Alta peligrosidad: Este es el prontuario de la jefe del ELN "Silvana Guerrero", objetivo de Abelardo de la Espriella

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Luz Amanda Pallares alias "Silvana Guerrero" está reseñada por la inteligencia militar de Colombia como la cabecilla del "Frente de Guerra Nororiental" del ELN. Esta exdocente rural se ha transformado en una figura clave dentro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), contando con un ascenso en la jerarquía del grupo armado que ha sido marcado por casi tres décadas de actividad criminal.

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