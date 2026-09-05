Abelardo de la Espriella reporta nuevas acciones en Colombia contra el crimen organizado: "Nuestra Fuerza Pública sigue a la ofensiva en todo el país"

El Gobierno de Colombia continúa su ofensiva contra el crimen organizado con resultados significativos en las últimas 24 horas, según informó el presidente Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales. Las operaciones resultaron en 24 capturas, un sometimiento a la justicia y la muerte de un integrante de estructuras criminales.

VEA TAMBIÉN De la Espriella lanzó fuerte y directa advertencia al gobernador de Nariño por posibles negociaciones con grupos armados o

"Nuestra Fuerza Pública sigue a la ofensiva en todo el país", declaró De la Espriella, quien detalló que las autoridades decomisaron 7 armas de fuego, 1.012 municiones y 8 artefactos explosivos en operativos realizados en el territorio nacional.

El golpe al narcotráfico incluyó la incautación de 551 kilogramos de cocaína y 20 kilogramos de marihuana, así como la destrucción de cuatro laboratorios clandestinos. Las autoridades también reportaron el decomiso de más de 55 toneladas de insumos sólidos utilizados para la producción de estupefacientes.

Desde el 7 de agosto, fecha que marca el inicio de la actual administración, las cifras acumuladas muestran 14.422 capturas, 43.684 kilogramos de estupefacientes incautados, 1.485 armas de fuego retiradas de circulación y 1.320,9 hectáreas de cultivos de coca erradicada, según el reporte oficial del mandatario.

Por otro lado, De la Espriella reconoció el costo humano de estas operaciones. "Hemos sufrido el asesinato de dos de nuestros militares y cinco uniformados heridos en las últimas 24 horas", informó.

VEA TAMBIÉN De la Espriella anunció la expedición de actos administrativos que ponen fin a mesas de diálogo creadas por el Gobierno Petro o

Y advirtió: "Por cada policía o soldado que asesinen, haremos caer sobre los criminales todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado".

Finalmente, el mandatario colombiano fue contundente para referirse a los grupos criminales: "Vamos a acabar con el cáncer del narcoterrorismo que durante décadas ha desangrado a Colombia", enfatizando que las autoridades "no nos van a doblegar".

Las declaraciones del mandatario reflejan una política de seguridad orientada hacia la confrontación directa con las estructuras criminales, marcando una diferencia con enfoques anteriores. La Fuerza Pública colombiana mantiene operativos simultáneos en diferentes regiones del país, enfocándose en desmantelar redes de narcotráfico y grupos armados ilegales.