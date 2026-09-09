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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Régimen venezolano

Rubio dice que Delcy deberá rendir cuentas de seguir la presencia de grupos armados en Venezuela

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló en entrevista exclusiva con Noticias RCN y NTN24 que ha abordado directamente con autoridades venezolanas la problemática de los grupos armados organizados que operan con impunidad desde territorio venezolano. La declaración se produjo durante su visita a Colombia, donde enfatizó que esta situación representa un obstáculo fundamental para el mejoramiento de las relaciones entre ambos países.

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