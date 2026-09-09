Rubio dice que Delcy deberá rendir cuentas de seguir la presencia de grupos armados en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló en entrevista exclusiva con Noticias RCN y NTN24 que ha abordado directamente con autoridades venezolanas la problemática de los grupos armados organizados que operan con impunidad desde territorio venezolano. La declaración se produjo durante su visita a Colombia, donde enfatizó que esta situación representa un obstáculo fundamental para el mejoramiento de las relaciones entre ambos países.