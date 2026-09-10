NTN24
Jueves, 10 de septiembre de 2026
Jueves, 10 de septiembre de 2026
Aniversario de la guerra en Ucrania

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

septiembre 10, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Una guerra puede terminar cuando dejan de sonar las bombas, pero sus efectos sobre el agua, los suelos, los bosques y la biodiversidad pueden permanecer durante décadas. En esta investigación especial de Clic Verde de NTN24, se explora una parte de la guerra que muchas veces queda fuera de la mirada inmediata: el daño ambiental y las dificultades para medir sus verdaderas consecuencias.

En Ucrania, Gaza y otros escenarios de conflicto, la destrucción de infraestructura, los incendios, la contaminación y las alteraciones de los ecosistemas dejan una huella que no siempre puede verse de inmediato.

“El impacto en general es grande, pero sobre todo es muy desconocido porque hay muy pocas investigaciones al respecto”, explica Nuria Selva Fernández, investigadora científica del CSIC en la Estación Biológica de Doñana, en España.

o

Selva advierte que las consecuencias pueden extenderse mucho más allá de la zona de combate. Las barreras fronterizas, por ejemplo, pueden alterar durante años el movimiento de especies, mientras que la contaminación o la destrucción de hábitats pueden modificar ecosistemas enteros.

Un ejemplo está en Ucrania. La destrucción de la presa de Kakhovka, en 2023, provocó una enorme inundación y desencadenó impactos sobre suelos, agua, bosques y ecosistemas. Una evaluación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió que parte de estas consecuencias podría prolongarse durante décadas.

eia

o

Pero investigar estos daños en medio de una guerra tampoco es sencillo. El acceso a las zonas afectadas puede ser peligroso, los sistemas de monitoreo pueden quedar destruidos y muchas investigaciones dependen de tecnologías como imágenes satelitales, sensores remotos y cámaras trampa.

En Chernóbil, por ejemplo, investigadores desarrollaron un índice para analizar la intensidad de la actividad militar y relacionarla con cambios en la fauna. El seguimiento permitió documentar, entre otros casos, la muerte de tres caballos de Przewalski, una especie amenazada, por minas antipersonales.

Para Selva, el problema también es jurídico: “Tenemos un vacío legal muy importante”. Y si ya es difícil determinar responsabilidades por daños ambientales en tiempos de paz, hacerlo durante una guerra resulta todavía más complejo.

Temas relacionados:

Aniversario de la guerra en Ucrania

Ataques de Rusia a Ucrania

Guerra en Gaza

Medio Ambiente

CPI

Animales

Crímenes de guerra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Alta peligrosidad: Este es el prontuario de la jefe del ELN "Silvana Guerrero", objetivo de Abelardo de la Espriella

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Tiene que haber una fecha, tiene que ser relativamente rápido”: Schamis sobre elecciones en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estos son los poderosos helicópteros militares que llegarían a Colombia para combatir el crimen

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

DEMOSTRACIÓN DE FUERZA: EEUU destruye 10 buques iraníes en una semana tras ataques en Ormuz

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Indignación por "vida de lujos" de Tareck El Aissami: su familia se mudó a exclusiva zona de Madrid

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio y Delcy Rodríguez | Fotos: EFE
Régimen venezolano

Rubio dice que Delcy deberá rendir cuentas de seguir la presencia de grupos armados en Venezuela

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (c), habla con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio (i), junto al ministro de Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar-Foto: EFE
Marco Rubio

Así fue la cena de Rubio con De la Espriella que muestra la sintonía entre EE. UU. y Colombia

Miguel Díaz-Canel y Donald Trump | Fotos: EFE-AFP
Régimen cubano

Administración Trump advierte al régimen cubano de "seguir" el ejemplo de Maduro si amenaza a EEUU

EEUU designó a los “Los Tiguerones” como grupo terrorista - Foto: Canva
Grupos terroristas

¿Quiénes son 'Los Tiguerones’, el grupo ecuatoriano designado por Marco Rubio como TERRORISTA?

Keiko Fujimori y Marco Rubio Fotos: EFE
Perú

Nuevo aliado: Perú se une a la ofensiva contra el narcotráfico de EEUU en la región

Más de Actualidad

Ver más
Casa Blanca - Canva
Inmigrantes en Estados Unidos

"Deportar, deportar, deportar": Estados Unidos acelera las deportaciones, según la Casa Blanca

Ataque de EEUU a Irán - Captura de video
Estados Unidos ataca a Irán

El momento exacto en el que el petrolero iraní 'M/T Kylo' se hundió en el Golfo de Omán: "Se unió a la marina de Irán en el fondo del mar"

Gobierno de Colombia habló del alcance de las deportaciones - Canva
Gobierno de Colombia

Gobierno de Colombia aclara alcance de deportaciones de migrantes irregulares: no aplicaría para venezolanos en algunos casos

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Casa Blanca - Canva
Inmigrantes en Estados Unidos

"Deportar, deportar, deportar": Estados Unidos acelera las deportaciones, según la Casa Blanca

Ataque de EEUU a Irán - Captura de video
Estados Unidos ataca a Irán

El momento exacto en el que el petrolero iraní 'M/T Kylo' se hundió en el Golfo de Omán: "Se unió a la marina de Irán en el fondo del mar"

Gobierno de Colombia habló del alcance de las deportaciones - Canva
Gobierno de Colombia

Gobierno de Colombia aclara alcance de deportaciones de migrantes irregulares: no aplicaría para venezolanos en algunos casos

Lanzador venezolano en la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Estados Unidos y Venezuela - Foto de referencia: EFE
Béisbol venezolano

Cuerpo técnico de Venezuela contará con reconocidas figuras de la pelota criolla en el Mundial Sub-23 de béisbol

Taylor Swift cantautora estadounidense-Foto: EFE
Taylor Swift

“Un mundo sin ella no parece real”: Taylor Swift rinde tributo a la obra de Dolly Parton

Aficionados - foto de referencia de EFE
River Plate

Hincha de River murió en el Monumental tras la eliminación de la Copa Sudamericana: esto es lo que se sabe

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
John Bolton

"Es la misma pandilla chavista": exasesor de seguridad de Donald Trump cuestiona acuerdo petrolero con el régimen de Delcy Rodríguez

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023