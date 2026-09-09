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Grupos terroristas
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¿Quiénes son 'Los Tiguerones’, el grupo ecuatoriano designado por Marco Rubio como TERRORISTA?

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, en su segunda visita oficial a Ecuador, hizo varios anuncios importantes, dentro de los cuales se encuentra la designación de “Los Tiguerones” como grupo terrorista. Este grupo criminal surgió en el año 2017 en Guayaquil como una facción armada de la organización criminal Los Choneros. El grupo vinculado con el narcotráfico, la extorsión, el sicariato, el secuestro y el tráfico de armas ganó notoriedad internacional tras protagonizar la toma de un canal de televisión durante una transmisión en vivo el 9 de enero de 2024, hecho que llevó al presidente Noboa a declarar el conflicto armado interno en el país, condición que aún se mantiene.

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