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Viernes, 02 de octubre de 2026
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Aragua

Incendio de autobús en Maracay dejó varios heridos: más de 20 pasajeros fueron evacuados de la unidad

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Incendio de autobús en Maracay (Venezuela) - Fotos: X
Incendio de autobús en Maracay (Venezuela) - Fotos: X
Los incendios de vehículos en Maracay y en el resto de Venezuela son considerablemente comunes y representan una tendencia alarmante.

Un autobús de transporte público se incendió durante la mañana de este viernes 2 de octubre en el sector Brisas del Lago, en Maracay, estado Aragua.

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Esto, luego de registrarse una explosión en la unidad mientras se desplazaba por la zona urbana situada en el municipio Girardot.

El incidente dejó varios heridos, entre ellos uno que habría resultado con lesiones de gravedad.

Ante la emergencia, según reportes de medios regionales, más de 20 pasajeros tuvieron que ser evacuados del vehículo.

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Los incendios de vehículos en Maracay y en el resto de Venezuela son considerablemente comunes y representan una tendencia alarmante.

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Según datos disponibles de las autoridades del estado Aragua, ocurren unos 1,000 siniestros vehiculares de este tipo durante el año.

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