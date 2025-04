Venezolana relata entre lágrimas que, tras acudir con su bebé a migración en EE.UU., fue obligada a usar un grillete electrónico bajo amenaza de detención

En redes sociales ha tomado fuerza un video de una venezolana que relata el “calvario” que está viviendo en territorio estadounidense por las políticas de mano dura en materia migratoria impulsadas por el Gobierno Trump.

La mujer además contó que, tras acudir con su bebé a migración en EE.UU. para realizar un trámite, fue obligada a usar un grillete electrónico bajo amenaza de detención.

“Vine a buscar mi pasaporte y salí con un grillete puesto, lo peor es que si no dejaba ponérmelo me llevaban detenida”, expresó entre lágrimas.

“O era el grillete o iba detenida y no le importó que fuera con mi bebé nacido aquí, un bebé americano, me iban a detener con el bebé, no sé”, acotó.

Asimismo, la fémina detalló, evidentemente preocupada, que quiere “salir bien” del territorio norteamericano.

“Yo estoy tratando de hacer las cosas bien para salir de este país, hacer todo bien, que mi salida tenga la firma de un juez y que me devuelvan mi pasaporte”, afirmó.

“Pero como no saben dónde está mi pasaporte, me colocaron un grillete, y yo no sé ¿para qué?, y la respuesta fue que dentro de ocho días tengo que ir a otra oficina, y que allá me van a explicar por qué me lo colocaron”, agregó.

Antes de finalizar su video, la mujer se desahogó con las siguientes palabras: “hace tres años cuando entré no me pusieron grillete y ahora sí, no saben lo que siento, me siento horrible”.

El pasado lunes 20 de enero de 2025, Donald Trump se juramentó como el mandatario número 47 de la unión americana.

Desde entonces, ha firmado varios decretos entre los que destaca su lucha contra la migración irregular.