¿Venezuela se planteó entrar a Colombia a buscar a cabecillas del Tren de Aragua? Esto dijo Diosdado Cabello y Uribe le responde

Las acusaciones entre Venezuela y Colombia por la presencia de grupos armados en uno y otro territorio continúan.

En una entrevista de este viernes, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, sugirió que el jefe del CICPC, Douglas Rico, planteó buscar en Colombia a cabecillas del Tren de Aragua, que ellos mismos permitieron salir de la cárcel de Tocorón cuando se produjo la intervención.

El jefe del Tren -la franquicia delictiva que ahora tiene presencia en siete países del continente-, conocido como Niño Guerrero, fue uno de los que logró "fugarse" de la cárcel, pese a que varias OGNs recabaron testimonios de familiares de internos que aseguran que se trató de una "negociación".

Ahora, cuando el Tren de Aragua se volvió un problema continental, los gobiernos de América señalan la irresponsabilidad de Maduro en la gestión de la delincuencia.

Como es habitual, Diosdado Cabello sostiene que "es parte de la campaña", y sin profundizar en detalles asegura que "se lo llevaron para Colombia".

A modo de anécdota, Cabello cuenta que "Douglas Rico, que es un extraordinaio compañero, me dijo; jefe, tenemos esta informacion y lo primero que yo le digo es ¡cuidado!, nosotros no vamos a Colombia a combatir nada, no, no; no es tarea nuestra".

Ante su respuesta, Rico le dice: "Bueno, hay una vía, porque nosotros tenemos contacto binacional, me dice: sabemos dónde se va a reunir lo que queda del Tren de Aragua, sus jefes, que están allá en Colombia... quiénes lo tienen? Iván Duque, Álvaro Uribe... le damos la dirección, dónde van a estar, la hora, quiénes, se las damos y qué pasó... capturaron a uno, uno solo y no nos lo quieren entregar".

"Claro salieron voceros a decir: lo hicimos, no. Sino es por la informacion que le da Venezuela no lo hacen, pero para que los capturaran a todos. No a uno. Y lo tiene Uribe en Colombia.

Las fuerzas policiales, no porque gobierne Petro, dejaron de ser penetradas por el uribismo, o por Duque o por Pastrana. Es una mafia".

El 18 de diciembre la Fiscalía General y la Policía Nacional de Colombia anunciaron la captura en Cali de Johan Michael García Rojas, alias “Gallina”, quien es señalado como uno de los máximos cabecillas del Tren.

Ante la acusación, el expresidente Álvaro Uribe respondió: "Diosdado Cabello me acusa de tener guardado a uno de esos bandidos. Lo dice Diosdado Cabello, el timador que tantas veces engañó a la mamá de Leopoldo López hasta que llevó a Leopoldo López a torturarlo en la cárcel".

"El invasor de Colombia, de esa dictadura que trasporta por las carreteras de Venezuela al ELN, que invade el Catatumbo. Diosdado, esa tiranía que una vez dijo que yo había asesinado al fiscal Anderson (Danilo) cuando fue un crimen de Estado. Ahora este timador me hace estas nuevas acusaciones porque no son capaces de responder por sus actos; lo que hacen es poner cortinas de humo", dijo Uribe.