NTN24
Lunes, 28 de septiembre de 2026
Lunes, 28 de septiembre de 2026
Claudia Macero

“Venezuela siempre ha sido sexy, lo que falta es la oportunidad de poder elegir”: la contundente respuesta de Claudia Macero a Jorge Rodríguez tras su llegada a Venezuela

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Macero también se refirió a la llegada de María Corina Machado y aseguró que era inevitable, que no es si puede entrar, sino que debe entrar.

El regreso de María Corina Machado a Venezuela podría estar muy cerca. En las últimas horas llegó Claudia Macero, quien aseguró que su regreso al país era inminente.

Claudia Macero es la responsable de las comunicaciones del partido Vente Venezuela. Aterrizó en Caracas después de más de un año en el exilio y habló sobre el regreso de Machado, quien ha intentado en siete ocasiones volver a su país.

o

Claudia Macero hace parte del grupo de seis colaboradores de María Corina Machado que estuvieron refugiados en la embajada de Argentina, en Caracas, durante más de un año, enfrentando órdenes de captura del régimen por supuestamente intentar generar desestabilización e incentivar el alzamiento de un ala militar.

En mayo de 2025, el grupo salió sorpresivamente de la sede diplomática y llegó a Estados Unidos a través de una operación coordinada por Washington, cuyos detalles permanecen sin revelarse. Macero confirmó que salió antes que sus compañeros.

Macero explicó que su objetivo en este momento en Venezuela es preparar el terreno para el retorno de la líder opositora, quien recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 en Noruega.

En ese sentido, Claudia, este 28 de septiembre, en una alocución en la que hizo presencia NTN24, respondió a las declaraciones del pasado 12 de abril de Jorge Rodríguez al diario español El País, en las que dio a entender que Venezuela se “estaba poniendo sexy” para Donald Trump y las inversiones extranjeras.

Venezuela se está poniendo bastante sexy desde el punto de vista de la posibilidad de inversiones extranjeras”, aseguró.

o

Claudia Macero, con contundencia, aseguró que “Venezuela siempre ha sido sexy” y que el problema real es que no se ha tenido la oportunidad de elegir.

Venezuela siempre ha sido sexy, lo que falta es la oportunidad de poder elegir”, aseveró.

Del mismo modo, Macero también se refirió a la llegada de María Corina Machado y aseguró que era inevitable, que no es si puede entrar, sino que debe entrar.

La tienen que dejar entrar”, indicó Claudia acerca de la llegada de María Corina.

Finalmente, la responsable de las comunicaciones del partido Vente Venezuela indicó que hace unos días, en la ONU, con el discurso de la líder del régimen, Delcy Rodríguez, se dijo que en Venezuela habría elecciones, pero indicó que lo que se debe saber es cuándo serán.

Escuchamos en la ONU que en Venezuela va a haber elecciones, la pregunta es: ¿Cuándo?”, indicó.

Temas relacionados:

Claudia Macero

María Corina Machado

Régimen de Venezuela

Jorge Rodríguez

Régimen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La censura de Internet sigue siendo una política de Estado en Venezuela": ONG Ve Sin Filtro denuncia que decenas de portales siguen bloqueados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comité de Relaciones Exteriores de EEUU cita audiencia: Venezuela “necesita un gobierno legítimo”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Persecuciones, intimidación e intentos de atentado: lo que viven periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Expectativa por inminente regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Otro paso inmenso que nos acerca al reencuentro"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia: Canva
Costa Rica

Persecuciones, intimidación e intentos de atentado: lo que viven periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica

Claudia Macero (i), Pedro Uchurrurtu (c) y Magalli Meda, asilados en la residencia del embajador de Argentina-Foto: EFE
María Corina Machado

Claudia Macero, colaboradora de María Corina Machado, llegó a Venezuela tras más de dos años en el exilio

Censura a medios de comunicación en Venezuela - Foto: EFE
Censura

"La censura de Internet sigue siendo una política de Estado en Venezuela": ONG Ve Sin Filtro denuncia que decenas de portales siguen bloqueados

Plaza San Francisco en Quito- CANVA
Ecuador

Ecuador apuesta por el turismo para impulsar el empleo y la economía

Abelardo de la Espriella/ Miguel Uribe Turbay - Fotos EFE
Líder

¿Qué sigue tras la caída de cabecilla guerrillero y pieza clave en el asesinato de Miguel Uribe?

Más de Actualidad

Ver más
Aeropuerto de Barajas en Madrid, España - Foto de referencia: EFE
Italia

Italia y España extienden los controles fronterizos recíprocos en medio de la tensión diplomática por la oleada migratoria desde Marruecos

Madonna | Foto: EFE
Madonna

Madonna vuelve a los VMAs después de 23 años: abrirá una gala en la que parte como favorita en nominaciones

embajador británico George Hodgson- Foto: ilustración Canva foto tomada de la red social X de @HodgsonGeorge
Embajador

Tras cuatro años en Colombia, el embajador británico anuncia su despedida con un icónico video sobre la cultura del país

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Aeropuerto de Barajas en Madrid, España - Foto de referencia: EFE
Italia

Italia y España extienden los controles fronterizos recíprocos en medio de la tensión diplomática por la oleada migratoria desde Marruecos

Madonna | Foto: EFE
Madonna

Madonna vuelve a los VMAs después de 23 años: abrirá una gala en la que parte como favorita en nominaciones

embajador británico George Hodgson- Foto: ilustración Canva foto tomada de la red social X de @HodgsonGeorge
Embajador

Tras cuatro años en Colombia, el embajador británico anuncia su despedida con un icónico video sobre la cultura del país

Consejos para alejar a los mosquitos / Foto Canva
Francia

Alcalde decreta insólita orden para prohibir que mosquitos sobrevuelen municipio en Francia: "Se exponen a acciones legales"

Se estrella avión en el aeropuerto de Miami / FOTO: Captura de video
Miami

Emergencia aérea en el aeropuerto de Miami: un avión se sale de la pista

Logo de META - Foto: AFP
Meta

¿Qué son las "Notas de la Comunidad" que Meta quiere implantar en América Latina?

Donald Trump y Xi Jinping (EFE)
Estados Unidos

Donald Trump recibirá a su par chino Xi Jinping a la salida de su avión en su visita de Estado a Washington

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023