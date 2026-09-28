“Venezuela siempre ha sido sexy, lo que falta es la oportunidad de poder elegir”: la contundente respuesta de Claudia Macero a Jorge Rodríguez tras su llegada a Venezuela

El regreso de María Corina Machado a Venezuela podría estar muy cerca. En las últimas horas llegó Claudia Macero, quien aseguró que su regreso al país era inminente.

Claudia Macero es la responsable de las comunicaciones del partido Vente Venezuela. Aterrizó en Caracas después de más de un año en el exilio y habló sobre el regreso de Machado, quien ha intentado en siete ocasiones volver a su país.

VEA TAMBIÉN Claudia Macero, colaboradora de María Corina Machado, llegó a Venezuela tras más de dos años en el exilio o

Claudia Macero hace parte del grupo de seis colaboradores de María Corina Machado que estuvieron refugiados en la embajada de Argentina, en Caracas, durante más de un año, enfrentando órdenes de captura del régimen por supuestamente intentar generar desestabilización e incentivar el alzamiento de un ala militar.

En mayo de 2025, el grupo salió sorpresivamente de la sede diplomática y llegó a Estados Unidos a través de una operación coordinada por Washington, cuyos detalles permanecen sin revelarse. Macero confirmó que salió antes que sus compañeros.

Macero explicó que su objetivo en este momento en Venezuela es preparar el terreno para el retorno de la líder opositora, quien recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 en Noruega.

En ese sentido, Claudia, este 28 de septiembre, en una alocución en la que hizo presencia NTN24, respondió a las declaraciones del pasado 12 de abril de Jorge Rodríguez al diario español El País, en las que dio a entender que Venezuela se “estaba poniendo sexy” para Donald Trump y las inversiones extranjeras.

“Venezuela se está poniendo bastante sexy desde el punto de vista de la posibilidad de inversiones extranjeras”, aseguró.

Claudia Macero, con contundencia, aseguró que “Venezuela siempre ha sido sexy” y que el problema real es que no se ha tenido la oportunidad de elegir.

“Venezuela siempre ha sido sexy, lo que falta es la oportunidad de poder elegir”, aseveró.

Del mismo modo, Macero también se refirió a la llegada de María Corina Machado y aseguró que era inevitable, que no es si puede entrar, sino que debe entrar.

“La tienen que dejar entrar”, indicó Claudia acerca de la llegada de María Corina.

Finalmente, la responsable de las comunicaciones del partido Vente Venezuela indicó que hace unos días, en la ONU, con el discurso de la líder del régimen, Delcy Rodríguez, se dijo que en Venezuela habría elecciones, pero indicó que lo que se debe saber es cuándo serán.

“Escuchamos en la ONU que en Venezuela va a haber elecciones, la pregunta es: ¿Cuándo?”, indicó.