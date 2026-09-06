Emergencia aérea en el aeropuerto de Miami: un avión se sale de la pista

Una emergencia se presentó este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando un avión, un Boeing 767 Prime Air 7598, se salió de la pista y terminó estrellándose en el extremo noroeste del aeropuerto.

El impacto generó el cierre de todas las pistas y caminos de rodaje del aeropuerto y se le recomienda a los pasajeros que tenían vuelos programados este domingo verificar con sus respectivas aerolíneas el estado de sus vuelos ante esta novedad.

Los equipos de emergencia ya hacen presencia en el lugar para esclarecer los hechos y determinar los daños de la aeronave, las circunstancias del incidente y hay personas heridas.

De acuerdo con el reporte más reciente entregado por el Miami-Dade Fire Rescue, el avión habría alcanzado a golpear varios vehículos cuando se salió de la pista, por lo que habría varios heridos.