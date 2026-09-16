Madonna vuelve a los VMAs después de 23 años: abrirá una gala en la que parte como favorita en nominaciones

Madonna de nuevo va a subir al escenario de los MTV Video Music Awards el 27 de septiembre, en una presentación que será testigo de su primera actuación en la ceremonia en 23 años. La cantante también será la encargada de abrir la edición 2026, según anunciaron CBS y MTV este miércoles.

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El regreso tiene un peso especial por la historia que la artista sostiene con los VMA. Su última actuación sucedió en 2003, momento en el que compartió el escenario con Britney Spears y Christina Aguilera en la apertura de la ceremonia. Dicha presentación quedó entre los momentos que más se recuerdan de los premios tras el beso entre Madonna y Spears.

Ahora bien, la artista volverá para presentar material de su más reciente producción, “Confessions II”, lanzada en julio. El álbum alcanzó el número uno en Estados Unidos y hace parte de una etapa sobre todo relevante para Madonna dentro de esta edición de los premios.

La cantante llega a la gala como la más nominada de 2026, con 11 candidaturas, entre las que destacan: Artista del Año, Video del Año y Canción del Año. Con estos reconocimientos, quiere ampliar una colección que ya tiene un total de 19 premios competitivos en la historia de los VMAs.

No va a ser la primera vez que Madonna tenga un papel destacado en la ceremonia. Su relación con los VMA inició desde la primera edición, en 1984, al interpretar “Like a Virgin” al aparecer sobre un enorme pastel de bodas. En 1989 volvió a abrir el espectáculo con “Express Yourself” y después protagonizó recordadas actuaciones con “Vogue” y “Bye Bye Baby”.

La edición de 2026 igualmente va a tener como presentador a Snoop Dogg y conducirá la ceremonia desde Los Ángeles. El evento va a ser transmitido en vivo el domingo 27 de septiembre por CBS y MTV, como también estará disponible por medio de Paramount+ en Estados Unidos. La transmisión internacional estará al día siguiente por medio de Paramount+ y MTV.

La ceremonia del mismo modo reconocerá a Nirvana con el Video Vanguard Award. Los organizadores aún tienen previsto anunciar más artistas, presentadores e invitados especiales en los próximos días.

Así bien, el retorno de Madonna se transforma en uno de los atractivos más relevantes de una edición en la que la cantante no solo vuelve al escenario tras más de dos décadas. También lo hace como la artista con más nominaciones de la ceremonia.