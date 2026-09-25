NTN24
Viernes, 25 de septiembre de 2026
Viernes, 25 de septiembre de 2026
Diálogos Venezuela

Jorge Rodríguez anuncia el fin del segundo ciclo de conversaciones con la AN 2015: "la metodología se basó en la libertad de expresión"

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen venezolano - Foto: EFE
Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen venezolano - Foto: EFE
El jefe del parlamento chavista compartió un comunicado del mencionado cierre de ciclo vía X.

Este viernes en horas de la noche, el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional controlada por el régimen venezolano, Jorge Rodríguez, anunció el fin del segundo ciclo de conversaciones con la AN 2015.

o

"Ha culminado el segundo ciclo de conversaciones de la mesa de diálogo con la delegación de la AN 2015", escribió Rodríguez vía X.

En el mismo posteo, el jefe del parlamento chavista compartió un comunicado del mencionado cierre de ciclo.

o

"Se desarrollaron 7 sesiones de trabajo, 2 plenarias y 5 mesas técnicas (...) La metodología de trabajo se basó en la libertad de expresión, pensamiento plural y derecho a la información, así como el fortalecimiento de la democracia y el Poder Judicial", se lee en la circular.

"Mesa 1 / Acompañar el anuncio realizado por el Gobierno Nacional de continuar y ampliar el levantamiento de medidas administrativas a portales de noticias, páginas web, medios electrónicos, como parte de los aportes realizados en esta mesa de diálogo, que buscan fortalecer la libertad de expresión, el pensamiento plural y el derecho a la información; invitando a todos los actores del sistema de comunicación público y privado a contribuir desde sus espacios con responsabilidad a la convivencia democrática, a la paz y unión nacional", acota.

o

"Impulsar una agenda de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico nacional con todos los actores involucrados, donde se incluya la revisión de instrumentos legales que lo requieran", continúa la notificación.

Posteriormente, en el comunicado se lee: "Mesa 2 / Fortalecimiento de la Democracia y Poder Judicial, acuerdan: La conformación del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados y Postuladas al TSJ, integrado por los siguientes juristas: Dra. Belen Ramírez Landaeta; Dr. Rogelio Pérez Perdomo; Dr. Bernardo Pulido Márquez; Dr. Silvio Sánchez; Dra. Deyanira Nieves; Dr. Federico Fuenmayor; y Dra. María Bernadoni Govea".

"Avanzar, en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, en la designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales y publicar el cronograma del procedimiento correspondiente. Continuar el análisis y revisión de instrumentos legislativos necesarios para la transformación del Sistema de Justicia", añade.

Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos. Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.

Temas relacionados:

Diálogos Venezuela

Diálogo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los que no están preparados para unas elecciones son los déspotas de Miraflores": Héctor Schamis

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comité de Relaciones Exteriores de EEUU cita audiencia: Venezuela “necesita un gobierno legítimo”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es una cárcel en EE. UU, o una bolsa, no hay más": De la Espriella advierte a otros criminales tras extraditar a alias "Araña"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Qué pasará con los presos políticos y cuándo serán las elecciones en Venezuela? Esta fue la reacción de Félix Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella: Foto captura X: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

"Es una cárcel en EE. UU, o una bolsa, no hay más": De la Espriella advierte a otros criminales tras extraditar a alias "Araña"

Jorge Rodríguez | Foto: EFE
Jorge Rodríguez

Atención: Jorge Rodríguez habla del eventual regreso de María Corina tras segundo ciclo de diálogos

Alias "Araña" | Foto: EFE
Extradición

De protegido por Petro a extraditado por De la Espriella: alias "Araña" ya está rumbo hacia EEUU

María Corina Machado - Foto AFP/ Mapa de Venezuela - Foto Canva
María Corina Machado

Mapa de regiones por donde podría ingresar María Corina a Venezuela y quién la esperaría en cada una: habrá un cordón humano

Extradición de alias Araña a EEUU activa represalias de los grupos criminales en el Putumayo - Foto: Gobierno de Colombia /EFE
Ataques

BRUTAL Y ATROZ: Así es la represalia que está tomando socio de alias Araña tras su extradición a EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Miguel Díaz-Canel (AFP)
Miguel Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel respondió a Trump por imagen que muestra a parte del continente como territorio de EE. UU.

Abelardo de la Espriella celebra capturas de ‘El Loco’ y ‘Leyla’, presuntos integrantes del ELN - EFE
Abelardo de la Espriella

"Vamos por el ELN en todos los frentes": Abelardo de la Espriella celebra capturas de ‘El Loco’ y ‘Leyla’, presuntos integrantes del grupo armado

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

Contundente: María Corina Machado exige avances en la mesa de diálogos en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Miguel Díaz-Canel (AFP)
Miguel Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel respondió a Trump por imagen que muestra a parte del continente como territorio de EE. UU.

Abelardo de la Espriella celebra capturas de ‘El Loco’ y ‘Leyla’, presuntos integrantes del ELN - EFE
Abelardo de la Espriella

"Vamos por el ELN en todos los frentes": Abelardo de la Espriella celebra capturas de ‘El Loco’ y ‘Leyla’, presuntos integrantes del grupo armado

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

Contundente: María Corina Machado exige avances en la mesa de diálogos en Venezuela

Shakira | Foto EFE
Shakira

Shakira inicia en Madrid su esperada serie de 12 conciertos para cerrar su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, junto a Chris Wright, secretario de Energía de los Estados Unidos - Fotos: EFE
Declaraciones

Tras acuerdo petrolero del régimen con Estados Unidos, en redes usuarios recuerdan cuando Delcy Rodríguez dijo que "más nunca Venezuela sería patio trasero de nadie"

Delcy Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

Régimen de Delcy vuelve a incumplir: continúa la censura a medios, mientras cierra ciclo de diálogos

EEUU despliega nuevo buque de guerra en costas ecuatorianas - Foto captura
Buque

Nuevo buque de guerra de EEUU llega a Ecuador para operaciones antidrogas en alianza con Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023