Jorge Rodríguez anuncia el fin del segundo ciclo de conversaciones con la AN 2015: "la metodología se basó en la libertad de expresión"

Este viernes en horas de la noche, el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional controlada por el régimen venezolano, Jorge Rodríguez, anunció el fin del segundo ciclo de conversaciones con la AN 2015.

"Ha culminado el segundo ciclo de conversaciones de la mesa de diálogo con la delegación de la AN 2015", escribió Rodríguez vía X.

En el mismo posteo, el jefe del parlamento chavista compartió un comunicado del mencionado cierre de ciclo.

VEA TAMBIÉN La reacción de Delcy Rodríguez a los apagones en Venezuela; sugirió apagar el aire acondicionado o

"Se desarrollaron 7 sesiones de trabajo, 2 plenarias y 5 mesas técnicas (...) La metodología de trabajo se basó en la libertad de expresión, pensamiento plural y derecho a la información, así como el fortalecimiento de la democracia y el Poder Judicial", se lee en la circular.

"Mesa 1 / Acompañar el anuncio realizado por el Gobierno Nacional de continuar y ampliar el levantamiento de medidas administrativas a portales de noticias, páginas web, medios electrónicos, como parte de los aportes realizados en esta mesa de diálogo, que buscan fortalecer la libertad de expresión, el pensamiento plural y el derecho a la información; invitando a todos los actores del sistema de comunicación público y privado a contribuir desde sus espacios con responsabilidad a la convivencia democrática, a la paz y unión nacional", acota.

"Impulsar una agenda de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico nacional con todos los actores involucrados, donde se incluya la revisión de instrumentos legales que lo requieran", continúa la notificación.

Posteriormente, en el comunicado se lee: "Mesa 2 / Fortalecimiento de la Democracia y Poder Judicial, acuerdan: La conformación del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados y Postuladas al TSJ, integrado por los siguientes juristas: Dra. Belen Ramírez Landaeta; Dr. Rogelio Pérez Perdomo; Dr. Bernardo Pulido Márquez; Dr. Silvio Sánchez; Dra. Deyanira Nieves; Dr. Federico Fuenmayor; y Dra. María Bernadoni Govea".

"Avanzar, en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, en la designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales y publicar el cronograma del procedimiento correspondiente. Continuar el análisis y revisión de instrumentos legislativos necesarios para la transformación del Sistema de Justicia", añade.

Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) iniciaron un proceso de diálogo político.

Tanto el régimen "interino" como delegados de la oposición llevan a cabo dicho diálogo auspiciado por Estados Unidos. Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.