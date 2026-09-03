Alcalde decreta insólita orden para prohibir que mosquitos sobrevuelen municipio en Francia: "Se exponen a acciones legales"

Los mosquitos tigre no son bienvenidos en Saint-Just Saint-Rambert, un pueblo del sureste de Francia, donde su alcalde dictó una insólita orden para prohibirles sobrevolar el municipio ante las quejas de los vecinos que no podían tomarse un aperitivo al aire libre.

El texto firmado por el alcalde el 1 de septiembre declara que "todo mosquito tigre que no respete" la orden "se expone a acciones legales", tras considerar que "sus vuelos repetidos, rasantes o circulares y sus picaduras pueden provocar irritación y exasperación".

"Es un tema serio y ligero a la vez, pero estas pequeñas cosas pueden amargarnos la vida", declaró Olivier Joly, regidor de esta ciudad de 15.000 habitantes, después de que el canal local TL7 Loire desvelara la decisión.

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"Cuando volví de vacaciones, unos vecinos se me echaron encima diciéndome: '¡Ya no podemos tomar el aperitivo fuera!' Así que había una necesidad de volver a movilizar a la población sobre los gestos de proximidad", agrega.

Trampas para mosquitos, refugios para murciélagos, mástiles solares para acoger golondrinas, también voraces devoradoras de mosquitos, ya han sido instalados por el ayuntamiento, que ha destinado hasta ahora un presupuesto de 45.000 euros (52.280 dólares).

"Un mosquito pasa la mayor parte de su vida a 150 metros alrededor de donde nació", explica Joly, que en su orden incita también a los habitantes a eliminar el agua estancada en cubos, macetas, neumáticos usados y a cubrir o tratar los estanques.

Por ahora, "ningún mosquito ha sido detenido ni multado", reconoció el alcalde de manera irónica.

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Bajo el efecto del calentamiento climático, el mosquito tigre, antes restringido a las regiones tropicales y subtropicales, no deja de ganar terreno en Francia, donde se detectó por primera vez en 2004.