Voces en EE. UU. dicen que el regreso de María Corina Machado a Venezuela es inevitable: “Ejemplifica la honradez”

El congresista republicano Carlos A. Giménez se refirió al regreso de la líder democrática María Corina Machado a Venezuela, luego de conocerse los múltiples bloqueos que tuvo para ingresar al país. Según Gimenez, el regreso de Machado al país es inevitable y fortalecerá el camino hacia la democracia y la libertad que muchos anhelan para Venezuela.