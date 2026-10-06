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María Corina Machado
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Voces en EE. UU. dicen que el regreso de María Corina Machado a Venezuela es inevitable: “Ejemplifica la honradez”

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
El congresista republicano Carlos A. Giménez se refirió al regreso de la líder democrática María Corina Machado a Venezuela, luego de conocerse los múltiples bloqueos que tuvo para ingresar al país. Según Gimenez, el regreso de Machado al país es inevitable y fortalecerá el camino hacia la democracia y la libertad que muchos anhelan para Venezuela.

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