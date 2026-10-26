Sismo cerca de Bogotá: el temblor fue reportado en Cundinamarca a una profundidad de 149 km

Un movimiento sísmico de magnitud 3,3 fue registrado este lunes 26 de octubre en el departamento de Cundinamarca, con epicentro cerca del municipio de Cucunubá, a una distancia relativamente corta de Bogotá. El evento fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que informó que el temblor tuvo una profundidad de 149 kilómetros.

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De acuerdo con el boletín actualizado divulgado por la entidad, el sismo ocurrió a las 2:35 p. m., hora local. El epicentro fue localizado a siete kilómetros de Cucunubá, en el departamento de Cundinamarca, según los datos publicados por el organismo encargado del monitoreo de la actividad sísmica en el país.

Aunque el movimiento se produjo en una zona cercana a la capital colombiana, hasta el momento no se puede confirmar, con la información disponible, si fue percibido por habitantes de Bogotá o de otros municipios de la región. El Servicio Geológico Colombiano habilita el formulario Sismo Sentido para que los ciudadanos reporten sus experiencias y contribuyan a evaluar la intensidad del fenómeno.

Cabe resaltar que la profundidad es uno de los factores relevantes para comprender las características de este evento. Con un origen a 149 kilómetros bajo la superficie, el movimiento se clasifica como un sismo de profundidad intermedia. Sin embargo, la manera en que se percibe depende de distintos elementos, entre ellos, la magnitud, la distancia al epicentro y las condiciones geológicas del terreno.

Asimismo, Colombia registra actividad sísmica de manera permanente debido a su configuración geológica y a la interacción de placas tectónicas y fallas activas. Por esta razón, el SGC mantiene una red de monitoreo que permite identificar los movimientos, establecer sus parámetros y actualizar los reportes cuando se dispone de nuevos análisis.

La entidad recuerda la importancia de consultar sus canales oficiales para conocer la información verificada sobre estos fenómenos. Asimismo, quienes hayan sentido el movimiento pueden reportarlo a través de la plataforma Sismo Sentido, una herramienta que permite recopilar datos sobre las zonas donde se perciben los temblores y sus posibles efectos.

La información sobre posibles afectaciones o sobre la percepción del sismo en Bogotá debe confirmarse a partir de reportes oficiales adicionales.