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Martes, 27 de octubre de 2026
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Kylian Mbappé

Televisión pública de China anuncia que no transmitirá partidos de la liga española tras polémicas declaraciones de Mbappé

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Barcelona ante Real Madrid en la liga española - Foto: EFE
Barcelona ante Real Madrid en la liga española - Foto: EFE
CMG también hizo un llamado al Real Madrid, club de Mbappé, para que presente sus "disculpas públicas a la mayor brevedad posible".

El grupo audiovisual estatal chino CMG, que controla la televisión pública CCTV, confirmó este martes haber suspendido la difusión de partidos de LaLiga española tras las declaraciones de Kylian Mbappé sobre el exdirigente chino Mao Zedong.

"Después de las declaraciones muy graves" del jugador, China Media Group (CMG) "ha reaccionado desde el 26 de octubre suspendiendo la difusión de partidos de LaLiga, además de todos los partidos y anuncios publicitarios que impliquen al jugador", indicó el grupo en un comunicado.

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CMG también hizo un llamado al Real Madrid, club de Mbappé, para que presente sus "disculpas públicas a la mayor brevedad posible".

Un medio chino había anunciado previamente esa suspensión, citando fuentes de la televisión estatal.

En su comunicado, CMG indica haber recibido el martes por parte del presidente de LaLiga, Javier Tebas, una carta que condena el comportamiento de Kylian Mbappé y que presentaba sus disculpas.

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"Tras haber recibido la carta de Javier Tebas, China Media Group ha respondido rápidamente a esta: presenta unas disculpas formales primero, si no, no se discutirá nada", indicó CMG.

"El grupo ha indicado claramente que LaLiga, el Real Madrid y en particular Kylian Mbappé debían presentar sus disculpas públicas con la mayor brevedad posible y que eso constituía una condición previa indispensable", destaca el comunicado.

Por el momento, tanto el jugador como LaLiga ya presentaron a lo largo del martes sus disculpas públicas. Por su parte, el Real Madrid no se manifestó sobre este asunto.

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