Guerra por la fortuna de Michael Jackson: su hija acusa de "incompetente" al administrador de la herencia y exige reducir sus honorarios

Paris Jackson se enfrentó de nuevo judicialmente con los responsables de administrar la fortuna de su padre, Michael Jackson. La modelo, actriz y cantante presentó una nueva solicitud ante un tribunal de Los Ángeles para que se disminuya la remuneración de John Branca, uno de los albaceas del patrimonio del artista, al que acusa de incurrir en una “incompetencia persistente” por presuntos incumplimientos en cuanto a la presentación de informes financieros.

La hija del Rey del Pop pide que la compensación que se vincula a los ingresos brutos del negocio de entretenimiento del patrimonio pase del 15% al ​​10%. La petición contempla los ejercicios de 2023 y 2024, al igual que los años siguientes, hasta que se entregue una rendición de cuentas completa que corresponde a 2026.

Según los documentos judiciales citados por medios norteamericanos, París asegura que Branca presentó estados financieros fuera de los plazos establecidos o con información incompleta. Ve que estas fallas son sobre todo graves porque, al mismo tiempo, se habría solicitado la aprobación de 109,2 millones de dólares en compensaciones para los administradores del patrimonio y un bufete de abogados.

El artista describió de “intolerable” que quienes tienen la responsabilidad de gestionar los recursos heredados no cumplen, según ella, con obligaciones básicas de transparencia y rendición de cuentas.

Además de pedir la reducción de los pagos, Paris solicitó que el cobre los honorarios de sus abogados y los costos judiciales. Argumenta que sus acciones contemplan proteger los intereses de todos los beneficiarios, incluyendo a sus hermanos Prince y Bigi.

La representación del patrimonio de Michael Jackson rechazó los señalamientos y describió la solicitud de Paris como cuidado de fundamento. En declaraciones divulgadas por TMZ, un portavoz aseguró que los albaceas renunciaron desde el inicio a recibir una compensación por ejercer esa función y que nunca cobraron bajo ese concepto.

El representante detalló que los pagos que reciben corresponden a una tarifa de gestión autorizada por los tribunales para administrar los negocios del cantante, una figura diferente a la remuneración como albaceas.

También negligente que existen incumplimientos en los informes financieros. Según su versión, las rendiciones de cuentas de 2023 y 2024 ya se presentaron, mientras que las correspondientes a 2025 y 2026 aún no vencieron.

No es el primer enfrentamiento entre Paris y Branca. En mayo de 2026, la hija del cantante logró que un juez ordenara devolver 625.000 dólares en bonificaciones pagadas a abogados externos vinculados con la administración de la herencia.

La nueva disputa se añade a otros cuestionamientos acerca de los honorarios legales, las compensaciones y la transparencia en el manejo de la fortuna del artista, fallecido en 2009.

El caso va a tener una nueva audiencia el próximo 4 de diciembre, fecha en la que el tribunal va a poder examinar los argumentos de las dos partes. De momento, las acusaciones de Paris y la respuesta de los administradores hacen parte de una controversia judicial que aún no tiene una resolución definitiva.