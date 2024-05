"Yo asumo y considero que Gustavo Petro debe ser reelegido”: senadora Isabel Zuleta insiste en su polémica propuesta

En entrevista con el programa La Noche la parlamentaria oficialista defendió su propuesta con tres argumentos que un gran número de seguidores lo pidió en las pasadas marchas del 1 de mayo, que la institucionalidad ha sido un gran obstáculo para el presidente Petro porque no lo han dejado gobernar y por que desde su visión “el cambio llegó para quedarse”.

“Es allí cuando salgo a las marchas y los ciudadanos dicen es que no se le ha permitido gobernar. Su proyecto político no ha empezado, no le han permitido al presidente Gustavo Petro iniciar las propuestas del cambio”.

Para Zuleta incluso ha existido lo que ella califica como un bloqueo institucional y que a partir de ello empezó a analizar dicha situación. Insistió en que su idea surge de manera espontánea en la que no ha tenido ninguna participación ningún funcionario del gobierno ni el presidente.

Un gran sector de la oposición mira con preocupación la posible intención de un segundo mandato de Gustavo Petro quien finaliza su periodo constitucional el 7 de agosto de 2026. El congresista del centro democrático Hernán Cadavid manifiesta que la idea de Zuleta podría ser un factor de distracción para minimizar el escándalo de una posible gran trama de corrupción.

Entre tanto, el abogado constitucional Juan Manuel Charry sostiene que si este mecanismo prospera pero no se hace por los canales según dictamina la actual constitución podría considerarse como un golpe de estado.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, en uno de sus tradicionales mensajes en la red social X, se pronunció este martes sobre el tema: "A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de estado".

"La razón es una: Incumplieron. No sabían lo que firmaron. La declaración unilateral de Estado, según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento. Nos quedan tres tareas: leer la convención de Viena, leer el acuerdo de Paz y cumplir", agregó