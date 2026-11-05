Yoani Sánchez queda en libertad tras ser detenida en La Habana junto a la líder de las Damas de Blanco

La periodista cubana Yoani Sánchez fue liberada este jueves, horas después de que la policía política de la dictadura la detuviera en La Habana. En paralelo, fueron arrestadas Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y María Cristina Labrada, integrante del grupo.

Sánchez agradeció en la red social X la solidaridad recibida.

Según escribió, ese respaldo fue lo que permitió su liberación. La fundadora y directora del diario digital 14ymedio desde 2014 adelantó que el viernes dará detalles de lo que vivió y de la situación de quienes están presos sin visibilidad pública.

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“Tengo el deber de hacer públicas sus historias”, afirmó.

Según 14ymedio, la periodista fue detenida por la mañana, al salir de su casa en el barrio de Nuevo Vedado para hacer compras.

Soler y Labrada fueron arrestadas en la calle, cuando salían de la sede del movimiento. Así lo confirmó el esposo de Soler, el también opositor Ángel Moya, quien dijo no saber adónde las llevaron.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, pidió información inmediata sobre su paradero.

Soler, de 63 años, ha sufrido detenciones breves y confinamiento domiciliario por su activismo.

Las Damas de Blanco, que recibieron el premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2005, surgieron en 2003 tras el encarcelamiento de 75 opositores en la llamada “primavera negra”. Sus integrantes visten de blanco como símbolo de protesta pacífica.

Por su parte, Reporteros Sin Fronteras exigió la liberación inmediata de Sánchez, garantías para su seguridad y el fin de la persecución al periodismo independiente. Amnistía Internacional también criticó el arresto.

Además, cuestionó el encarcelamiento de Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba, detenido en Camagüey desde mediados de septiembre y acusado de “desobediencia”.

Sánchez, de 51 años, ganó en 2008 el Premio Ortega y Gasset de periodismo y ese año fue incluida por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo.

Desde su diario critica con frecuencia la gestión del gobierno cubano y denuncia la censura y el acoso a los opositores.

Los periodistas independientes en Cuba suelen ser retenidos en sus casas para impedirles cubrir eventos relevantes, o detenidos temporalmente. 14ymedio señaló que en las últimas semanas varios colaboradores de medios opositores fueron arrestados en la calle y luego liberados, algunos con multas o advertencias.