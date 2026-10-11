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Domingo, 11 de octubre de 2026
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María Corina Machado

María Corina Machado denuncia que el régimen de Venezuela fue capaz de "apresar y torturar a niños"

octubre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
María Corina Machado, premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado, premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Diversos organismos internacionales de derechos humanos han denunciado y documentado casos de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos contra menores de edad en Venezuela.

Este domingo, la premio Nobel de Paz, María Corina Machado, denunció que el régimen de Venezuela fue capaz de "apresar y torturar a niños".

A través de la red social X (Twitter), Machado reposteó un informe del periodista Luis Carlos Díaz.

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En ese sentido, mencionó: "Por favor, lean esto. Un régimen capaz de apresar y torturar a niños. Todos los venezolanos lo sabemos, todos. Que el mundo también lo sepa".

Por su parte, en el reporte de Díaz se lee: "Entre los detenidos por órdenes de Maduro hubo más de 200 niños. Aún hoy, varios voceros del chavismo insisten en mentir diciendo que eran 'terroristas' o que estaban protestando".

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"Al entrevistarlos, resulta que no fue así. Los detuvieron al azar en cualquier parte, incluso en sus casas, para llenar la cuota de detenciones. Algunos denunciaron que los torturaron para obligarlos a inculpar a Edmundo González y María Corina Machado, diciendo que les pagaban por manifestar", continúa.

"Les hicieron juicios telemáticos y masivos. Les inventaron causas donde conectaban a muchos acusados sin que se conocieran entre ellos. Les impidieron tener abogados. Sufrieron desapariciones forzadas, incomunicación y otras violaciones sumamente graves", acota el informe.

"Tuvo que salir un día de agosto María Corina en un evento de calle a exigir que los liberaran y, mientras tanto, le pedía a los presos que protegieran a esos chicos y chicas de lo que les hacían los custodios", prosigue.

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"Esa declaración provocó que liberaran a decenas de ellos en menos de un día. A otros los excarcelaron meses después. Todavía hoy algunos deben presentarse en tribunales. Todavía hoy viven secuelas de lo vivido y no hay un Estado que investigue, sancione a los responsables ni repare todo el daño. Es que ni siquiera lo reconocen", agrega.

"El chavismo todavía justifica las detenciones, las falsas acusaciones y todo lo que ocurrió con ellas. Se siguen presentando como las víctimas, mientras son responsables de crímenes de lesa humanidad. Ahora aparecen informes de alto nivel que confirman lo que pasaba en Tocorón y Tocuyito, como en otras cárceles, y este video de Maduro y toda su gente aplaudiendo gana muchísimo más significado. Se robaron las elecciones y reprimieron a la población de las formas más brutales para imponerse a la fuerza. La mayoría de los responsables sigue impune", concluye.

Diversos organismos internacionales de derechos humanos han denunciado y documentado casos de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos contra menores de edad en Venezuela por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, especialmente en contextos de protestas políticas.

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