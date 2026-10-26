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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Harry Kane

Esta es la lista final del Balón de Oro 2026 con Messi, Mbappé y Lamine Yamal en el top 10 detrás del ganador Harry Kane

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026 (AFP)
Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026 (AFP)
Kane, autor a sus 33 años de una temporada 2025-2026 prolífica en el plano estadístico, solo ganó el título de campeón de la Bundesliga alemana el curso pasado.

Huérfano de títulos durante su etapa en Inglaterra, el delantero inglés del Bayern Munich Harry Kane fue galardonado este lunes con su primer Balón de Oro, en una ceremonia celebrada en Londres que contó con claro protagonismo del fútbol español.

Así, en categoría femenina el Balón de Oro fue para la centrocampista de la selección española Alexia Putellas, mientras que el DT de La Roja campeona del mundo Luis de la Fuente fue elegido mejor entrenador, con Unai Simón y Lamine Yamal como mejor arquero y mejor joven respectivamente.

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Kane, autor a sus 33 años de una temporada 2025-2026 prolífica en el plano estadístico, solo ganó el título de campeón de la Bundesliga alemana el curso pasado.

Pero el antiguo delantero del Tottenham, que se convierte en el primer inglés coronado con el máximo galardón individual desde Michael Owen en 2001, ha pulverizado los registros con sus 61 goles con la camiseta del Bayern Munich (semifinalista en la Liga de Campeones), o 73 si se suman los que marcó con Inglaterra (tercera en el Mundial 2026).

Solo Lionel Messi lo hizo mejor en una temporada, en 2010-2011, con 82 tantos.

Sabor agridulce para Yamal

Kane ha sido el máximo goleador de la Bundesliga durante tres temporadas consecutivas y fue el máximo goleador global a nivel de clubes en Europa en la campaña 2025-26.

"Sinceramente, creo que todavía no he terminado de asimilarlo; hay tantas leyendas inglesas y poder decir ahora que he ganado el Balón de Oro como inglés. Estoy muy orgulloso, de verdad", declaró.

"He estado en el Tottenham toda mi vida, pero sabía que tenía que darlo, sabía que quería mejorar y crecer como jugador, y el Bayern Munich era el club perfecto para eso, y hasta ahora hemos tenido una relación increíble", agregó.

En Norteamérica 2026, Kane llevó a Inglaterra a su mejor resultado en un Mundial desde que los Three Lions levantaron el trofeo en 1966.

Entre los otros favoritos, Lamine Yamal (3º en el Balón de Oro) se vio sin duda lastrado por un Mundial apagado en lo individual (un gol), pese al título conquistado por España, y por una eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones con el FC Barcelona. Se consuela con el trofeo al mejor joven por tercer año consecutivo.

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Kylian Mbappé (2º) se vio perjudicado por un palmarés vacío a pesar de unas estadísticas personales excepcionales (máximo goleador del Campeonato de España, de la Liga de Campeones y de la historia en la Copa del Mundo).

La lista en la parte alta de la tabla la completaron Rodri, capitán de la selección de España, y Lionel Messi, quien hizo un gran Mundial con la selección de Argentina.

El tercero para Alexia

Junto a Kane, la triunfadora de la noche fue la centrocampista Alexia Putellas, que llevó a sus vitrinas su tercer Balón de Oro.

La que fuera joya del FC Barcelona sucede en el palmarés a su compatriota Aitana Bonmatí, vencedora en tres ocasiones entre 2023 y 2025, pero cuya temporada se vio lastrada por las lesiones.

Putellas, de 32 años, ganó la campaña pasada su cuarta Liga de Campeones de Europa antes de comprometerse con el London City Lionesses, propiedad de la empresaria estadounidense Michele Kang, que también es dueña del Olympique de Lyon.

Este tercer Balón de Oro, cuatro años después del segundo, simboliza la enorme resiliencia de la considerada Reina del fútbol español, que regresó de una grave lesión de rodilla sufrida en julio de 2022 que la marginó de la Eurocopa.

"Le doy importancia a todo lo que conseguimos el año pasado, al final esto es una consecuencia de ello, de lo bien que fue la temporada, y estoy muy feliz", contó la ex del Barcelona y actual jugadora del London City Lionesses.

A mediados de octubre, la emblemática número 11, que pasó muchos meses sin ser convocada con España tras esa lesión, entró aún más en la historia al convertirse en la primera jugadora española en alcanzar las 150 internacionalidades.

El fútbol sudamericano se vio representado con el trofeo Gerd Müller a la mejor goleadora, que fue a manos de la jugadora mexicana del Pachuca Charlyn Corral.

Las jugadoras del Barcelona, Cata Coll y Vicky López, fueron elegidas mejor arquera y mejor joven femenina, mientras que su entrenador Pere Romeu es el mejor entrenador de un equipo femenino.

Así quedó listado final del Balón de Oro:

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