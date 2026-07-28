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Martes, 28 de julio de 2026
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Donald Trump

Crucial encuentro de Donald Trump con Benjamin Netanyahu y Volodímir Zelenski en la Casa Blanca

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Las reuniones abordaron la operación Furia Épica contra el régimen iraní y la posible producción ucraniana de misiles Patriot en territorio de Kiev.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , en una jornada marcada además por el funeral del senador Lindsey Graham.

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El encuentro entre Trump y Netanyahu representó el primer contacto oficial desde el lanzamiento de la operación Furia Épica, una acción conjunta entre Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní destinado a reabrir el estrecho de Ormuz.

Según informó la Casa Blanca, la reunión "fue productiva y transcurrió en buenos términos" , tres meses después del inicio de esta operación militar contra la dictadura de los ayatolás.

Más temprano , el presidente ucraniano celebró una reunión con Trump en la Oficina Oval, donde el tema central fue la posible producción de misiles Patriot en territorio ucraniano.

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Esta decisión podría marcar un punto de inflexión en la guerra contra la invasión rusa, especialmente considerando que ni Alemania ni Polonia, aliados tradicionales de Estados Unidos, han recibido autorización para fabricar estos sistemas de defensa antiaérea.

"Una buena reunión con el presidente Trump en la Oficina Oval. Gracias por todo lo que hacemos juntos para proteger las vidas de los ucranianos y avanzar en la paz" , expresó Volodímir Zelenski tras el encuentro.

El mandatario ucraniano agregó: "El presidente y yo discutimos licencias para la producción de interceptores Patriot y varias otras ideas que podrían ayudar. También hablamos sobre diplomacia, es importante que el proceso diplomático se revitalice".

Ambos líderes extranjeros asistieron posteriormente al funeral del senador Lindsey Graham en la Catedral de Washington, acompañando a Trump en este acto fúnebre. Graham era considerado uno de los mayores defensores de Israel y Ucrania en el Senado estadounidense, apoyando consistentemente la asistencia militar a ambas naciones.

"Le ofrecí al presidente Trump nuestras condolencias por el fallecimiento de Lindsey Graham, él fue un verdadero amigo de Ucrania", manifestó Zelenski , reconociendo el papel del senador fallecido en el respaldo a su país durante la invasión rusa.

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