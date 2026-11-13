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Viernes, 13 de noviembre de 2026
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ICE

ICE en recintos educativos: al menos 23 estados impulsan leyes para establecer límites a sus actuaciones

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE - Foto: EFE
Agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE - Foto: EFE
Ante la falta de una normativa federal única, distintos estados comenzaron a impulsar sus propias regulaciones.

Un total de 23 estados de Estados Unidos han considerado durante el año en curso cerca de 40 iniciativas legislativas para establecer normas sobre la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de los recintos educativos.

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No obstante, solo 12 de estas propuestas habían sido aprobadas y convertidas en ley al comienzo del año escolar.

De acuerdo con un análisis publicado por LA National Public Radio el pasado 12 de noviembre, el debate tomó fuerza después de que la Casa Blanca eliminara en enero de 2025 las restricciones que protegían a determinados espacios, entre ellos escuelas e iglesias, de las operaciones migratorias.

Por ende, ante la falta de una normativa federal única, distintos estados comenzaron a impulsar sus propias regulaciones.

Entre las iniciativas destacan las de Minnesota, Arizona, Delaware, Georgia, Maine y Nebraska, que buscan establecer requisitos como la presentación de órdenes judiciales para permitir el ingreso de agentes migratorios.

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Sin embargo, las medidas no siguen una misma orientación. En Mississippi, por ejemplo, se aprobaron disposiciones que obligan a los distritos escolares a cooperar con las autoridades migratorias federales.

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El ICE (por sus siglas en inglés, Immigration and Customs Enforcement, o Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) es una agencia federal de Estados Unidos que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Su labor principal es hacer cumplir las leyes migratorias y de seguridad fronteriza en el interior del país, lo que incluye la investigación, detención y deportación de personas indocumentadas.

En una entrevista con la cadena CBS News, el presidente de la Unión Americana, Donald Trump, lanzó una autocrítica: reconoció que su política de deportaciones "ha sido dura".

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