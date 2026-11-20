Familiares de presos políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron su preocupación por el estado de salud de 37 militares detenidos en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocido como Ramo Verde, en el estado Miranda.

Los reclusos cumplen 11 días en huelga de hambre, una protesta que ha comenzado a afectar sus condiciones físicas.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y los allegados de los detenidos denunciaron que varios de los participantes "presentan cuadros de debilidad y descompensación".

También advirtieron sobre el "riesgo de complicaciones graves debido a la prolongada falta de alimentación".

Ante esta situación, los familiares y la organización exigieron que los militares reciban atención médica inmediata y especializada.

Según denunciaron, "hasta ahora no han contado con evaluaciones ni asistencia sanitaria adecuadas para atender su condición".

La protesta tiene como principales exigencias la liberación de los detenidos, la revisión de sus expedientes y procesos judiciales, así como su inclusión en eventuales medidas de excarcelación.